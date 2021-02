FT&Co, la soluzione di vendita e noleggio di macchine per ufficio da 1 euro al giorno

Attiva da trent’anni sul territorio, FT&Co di Fedele Tarantini è un’azienda di Corato impegnata nella vendita, nell’assistenza e nel noleggio di macchine per ufficio, fotocopiatrici digitali, stampanti, apparecchiature multifunzione, comprese macchine e accessori per il dopo stampa. L’azienda vanta un notevole assortimento di prodotti, garantito dalla partnership con le migliori marche del settore da Develop a Sharp, da Oki a Tosingraf e Brother.

Sempre attenta alle tecnologie più avanzate, la FT&Co riesce a garantire ai suoi clienti le proposte migliori per soddisfare le loro richieste e trova il suo punto di forza, oltre che nel costante aggiornamento in fatto di macchine per ufficio, nella disponibilità di un’offerta flessibile che assicura a tutti soluzioni personalizzate con tecnologie all’avanguardia.

L’attività aziendale comprende inoltre, diversi servizi al pubblico che spaziano dalla fornitissima offerta di materiali di cancelleria, in un’area appositamente dedicata, al servizio di stampa e rilegatura delle tesi di laurea, essenziale per chi richiede celerità e puntualità nella consegna. Cartucce, toner, materiale per ufficio, plastificazione, servizio fax, questo e tanto altro nella grande offerta di FT&Co.

Negli anni FT&Co ha ampliato i suoi orizzonti, includendo nella mission aziendale la ricerca di pratiche apparecchiature per agevolare il lavoro d’ufficio, puntando sulla diversificazione delle attività commerciali che ad oggi includono anche la progettazione e lo sviluppo di soluzioni tese a rendere gli ambienti di lavoro sempre più fruibili e aderenti alle esigenze della clientela.



Contatti

Sede: Via Gigante n. 82 - 70033 Corato, Puglia

Telefono: 080 872 5172

Mail: info@tarantinifedele.it

Sito: tarantinifedele.it

Facebook: FT&co. di Fedele Tarantini