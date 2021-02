Con palestre, piscine e impianti ancora chiusi, nel rispetto delle misure anti-contagio, non è stato certo un anno facile per gli amanti dell'attività sportiva. Ma la tempesta non ha scoraggiato Rosario Zagaria e il marchio Givova che continuano a scommettere sullo sport e sulla ripresa del settore commerciale.

Infatti, in piena pandemia Zagaria Sport, rivenditore del brand Givova, leader nel panorama sportivo e agonistico, e molto presente in tv e sui social, si triplica aprendo un nuovo punto vendita presso il centro commerciale Mongolfiera di Molfetta. Per Rosario Zagaria, titolare del temporary shop, si tratta del terzo punto vendita dopo il primo storico negozio di Corato, con i suoi 200 metri quadri, e quello all’interno del centro commerciale Mongolfiera di Andria.

«Ci vuole coraggio nel momento molto particolare che stiamo vivendo ma, forti dell’imprenditorialità del brand, continuiamo a lavorare duro puntando dritto all’obiettivo di rafforzare la presenza del marchio Givova nei centri commerciali» - le parole di Rosario Zagaria che apre anche ad una più ampia gamma di categorie di articoli a marchio Givova, dall’intimo all’atletica, dall’agonismo alle calzature, grazie anche alla sinergia con le aziende locali.

«Continuiamo ad offrire ai nostri clienti prodotti di qualità a prezzi di fabbrica, sia direttamente nei nostri punti vendita di Corato, Andria e Molfetta, che attraverso lo store on line». Dal 1 gennaio, infatti, l’azienda garantisce eccellenza e qualità anche attraverso la piattaforma commerciale www.zagariasport.it per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Ma le novità non finiscono perchè Zagaria Sport è già proiettato al futuro anticipando nuove prossime aperture sul territorio, un rilancio commerciale che sfida le difficoltà del momento storico che stiamo vivendo.