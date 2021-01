I sondaggi Doxa confermano: Fiore di Puglia è nella top ten dei prodotti da forno

Fiore di Puglia, azienda leader nella preparazione di prodotti da forno con oltre sessant’anni di storia alle spalle, porta in giro per il mondo i sapori della tradizione pugliese, proponendo ricette classiche reinventate con creatività e fantasia per deliziare il palato dei consumatori.

Solo negli ultimi mesi l’azienda di Corato ha riscosso numerosi riconoscimenti, come il primo premio dei “Brands Awards”, quello di “Industria Felix” e quello di miglior innovazione di prodotto al “Cibus Forum” di Parma: gli ultimi di una lunga serie di certificazioni che attestano la serietà e la passione della famiglia Fiore che, da tre generazioni, valorizza il patrimonio gastronomico pugliese e la sua storia.

L’apprezzamento nei confronti di Fiore di Puglia, tuttavia, non riguarda solo gli addetti ai lavori: le recenti indagini di mercato, condotte nell’ultimo sondaggio Doxa sui gusti dei consumatori, certificano la netta preferenza da parte del pubblico verso l’azienda. La domanda rivolta al campione è stata: «Hai una marca preferita di sostitutivi del pane? Se sì di quale si tratta?». Le persone coinvolte nell’indagine hanno risposto collocando Fiore di Puglia nella top ten dei brand che producono i sostitutivi del pane e inoltre, hanno assegnato all’azienda il primo posto nella categoria dei taralli.

Tale sondaggio conferma il successo del marchio che da sempre punta sulla qualità delle materie prime e sul miglioramento tecnologico, investendo nei valori della tradizione. I taralli – prodotto principale dell’azienda – sono solo una delle tante alternative al pane, proposte da Fiore di Puglia: grissini, bruschette, snack salati di ogni genere, tutto rigorosamente preparato secondo le antiche ricette pugliesi, con particolare attenzione alla varietà dell’offerta, attraverso molte linee di prodotto: da quella tradizionale alla linea biologica, dai “così sani” (taralli light con farina di lenticchie o classici) ai prodotti senza glutine e tanto altro ancora.

Si conferma il valore dei prodotti da forno di Fiore di Puglia, che non a caso vengono esportati in tutto il mondo. Amore per le radici, materie genuine e di prima scelta, riscontri positivi dei consumatori sono gli ingredienti che premiano, anche questa volta, un’azienda coratina di successo.



Contatti

Sede: Via Boccotero, 16 – 70033 Corato (BA)

Telefono: +39 080 898 2530

Sito: fioredipuglia.com

Facebook: Fiore di Puglia

Instagram: fioredipuglia

Linkedin: Fiore di Puglia