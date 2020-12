Corato Calcio, capitan Vicedomini va al Gravina. «Non potevamo più trattenerlo»

Le strade di Carlo Vicedomini e del Corato si separano. L'ormai ex capitano neroverde, che aveva accettato di buon grado di rimanere a Corato anche in questa stagione, si è trasferito al Gravina in Serie D. Un rapporto che termina nella stima e nel rispetto reciproci come, sia la dirigenza che il calciatore salentino, avevano avuto modo di dimostrare.

«La società comunica - si legge nella nota - di aver interrotto in maniera consensuale, la collaborazione sportiva con il calciatore Carlo Vicedomini, diretto verso la FBC Gravina. I buoni rapporti tra i presidenti e tra i direttori sportivi dei due club, hanno fatto si che Vicedomini, richiesto da molte altre società di Serie D, scegliesse il club murgiano per continuare la sua brillante carriera».

«C’è rammarico, ma non potevamo purtroppo, più trattenere un giocatore di tale calibro, in un campionato come quello di Eccellenza pugliese, fermo ormai da settimane e con una prospettiva di ripartenza incerta e tutt’altro che imminente. All’ormai ex capitano neroverde, la società augura le migliori fortune personali e professionali per il futuro».