Corato Calcio, al Sant'Angelo dei Ricchi di Andria le partite casalinghe

Il Corato giocherà le proprie partite ufficiali presso lo stadio comunale “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria alla ripresa del campionato di Eccellenza pugliese 2020/21. L'ha comunicato con una nota la società neroverde.

«Chiusa dunque la parentesi del “Fausto Coppi” di Ruvo di Puglia, - spiega il comunicato - che ha ospitato il team coratino nella passata stagione e per le prime gare ufficiali del campionato in corso. L’operazione odierna, è stata possibile, grazie ai buoni rapporti che intercorrono tra il diesse neroverde Vito Tursi, andriese doc e l’amministrazione comunale di Andria, che la società coglie l’occasione per ringraziare vivamente.

L’impianto “Sant’Angelo dei Ricchi”, è stato recentemente riqualificato e comprende un campo da gioco in erba sintetica, una tribuna coperta con circa 1.500 posti a sedere e servizi vari rimodernati e resi nuovamente fruibili. Insomma, una struttura di tutto rispetto, che sarà la nuova “casa” del team del presidente Maldera, in attesa che naturalmente la formazione neroverde, possa un giorno non troppo lontano, tornare a giocare le proprie partite ufficiali, al campo comunale di Corato».