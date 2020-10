Ci pensa Cotello. Il Corato Calcio espugna Ostuni

È bastato un gol di Daniel Matias Cotello, uno degli uomini più in forma della squadra di Scaringella, per portare a casa un risultato non facile dal difficile campo del Nino Laveneziana di Ostuni. Successo che conferma il primo posto neroverde a pari punti con il Manfredonia.

Il gol dell'argentino è arrivato dopo dieci minuti e nasce ancora da un piazzato di Vicedomini. Palla spiovente toccata dalla testa di D'Aiello e Cotello, di collo, riesce a far passare il pallone tra una selva di gambe. Nel primo tempo non succede granché fatto salvo un tentativo di Quarta smanacciato da Convertini e una conclusione da distanza ravvicinata di Pinto.

Nella ripresa accade ancora meno. L'unica vera azione da gol è una fantastica demivolée di Cotello che finisce sul palo lontano. Al 18' Corato in dieci. Secondo giallo per Pignataro e l'attaccante brindisino finisce anzitempo sotto la doccia. Nonostante l'uomo in più i ragazzi di Conta non pungono e la partita si chiude sullo 0 a 1.

Risultati e classifica. Con il Corato corre anche il Manfredonia. 5 a 2 a Vieste per i sipontini. A segno anche l'ex Matteo Colangione. Bene il San Marco, grande sorpresa di questo avvio di campionato. Il 3 a 2 in casa dell'Audace Barletta porta la doppia firma di Mimmo Ruggieri. Il classe '98 guida la classifica marcatori con 6 gol. Continua a salire il Barletta che espugna il campo dell'Unione con Loiodice e Di Rito. L'Orta Nova di misura batte il Real Siti. Una doppietta di Nicodemo del San Severo fulmina il Mola. Classifica: Corato e Manfredonia 10, San Marco 7, Barletta e Orta Nova 6 (con una gara in meno).

I tabellini

Ostuni: Convertini, Lenoci, Renna (13’ s.t. Stabile), Chiochia, Gori, Zizzi, Grasso (13’ s.t. G. Caradonna), Joff (32’ s.t. Pizzulli), Pinto, Alba (36’ s.t. Marzio), Montaldi. Allenatore Cotta.

Corato: Addario, Lezzi, Quacquarelli, Vicedomini (42’ s.t. Grieco), Camasta, D'Aiello, Cotello (28’ s.t. Agodirin), Rescio, Pignataro, Quarta (21’ s.t. Urruty), Giancola (36’ s.t. Cassano). Allenatore Scaringella

Arbitro: Calzolari di Albenga.

Marcatori: 9’ p.t. Cotello.

Note: Espulso al 18’ s.t. Pignataro per doppia ammonizione.