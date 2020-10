Corato Calcio, l'esordio in coppa con l'Uc Bisceglie finisce 0 a 0

Ancora un pari tra Unione Calcio Bisceglie e Corato, a distanza di 10 giorni dall'ultima sfida di campionato che, al Di Liddo, vide le due contendenti terminare la partita sull'1 a 1. Questa volta è 0 a 0 e vale per l'andata della seconda fase della Coppa Italia Dilettanti regionale. Un risultato che permette di tenere in piedi ogni scenario di qualificazione.

Il Corato deve fare a meno di bomber Pignataro, davanti c'è Kole Agodirin con Negro. Nei primi dieci minuti un'occasione per parte. Raiola calcia sull'esterno della rete, Telesca entra in area e spara di sinistro ma Lullo si salva con il ginocchio. Cresce la squadra di Rumma. Filippo Balzano ci prova su punizione, Addario si distende e mette in corner che, più tardi, neutralizza anche una conclusione del coratino Luigi Zinetti. Fino al 45' solo qualche palla vagante che non crea grosse difficoltà ad entrambi i portieri.

Nella ripresa meglio il Corato. Pronti, via e Lullo respinge un bolide centrale di Agodirin. La squadra di Scaringella si fa pericolosa anche con Negro (tiro deviato in corner), Andrea Quacquarelli (tiro alto), Vicedomini (blocca Lullo). Ma è nel recupero che le due squadre sudano freddo. Cicerello in diagonale, respinge Addario e Grieco salva provvidenzialmente su Inchingolo. Dall'altra parte Agodirin si districa in area ma calcia su Lullo. RItorno tra due giovedì a Bisceglie.

I tabellini

Corato: Addario, Lezzi (30’ st Giancola), Quacquarelli A., Vicedomini (44’ st Daiello), Grieco (23’ st Quarta), Dispoto, Telesca (10’ st Cassano), Rescio, Agodirin, Negro, Quacquarelli V. (23’ st Petitti). Allenatore Scaringella

Unione Calcio Bisceglie: Lullo, Sannicandro (10’ st Inchingolo), Sgarra (30’ st Preziosa), Zingrillo, Bufi (10’ st Digiorgio), Palumbo, Binetti, Balzano (35'st Andriano), Benedetti, Raiola (25’st Cicerello), Zinetti. Allenatore Rumma

Arbitro: Raimondo di Taranto

Note: Espulso al 42’ del s.t. Rumma (all. U.C. Bisceglie) per proteste.