Corato Calcio, pari e rimorsi a Bisceglie. Gol Cotello e Pignataro sbaglia un rigore

Si mangia le mani il Corato che pareggia a Bisceglie contro l'Unione Calcio dopo aver sbagliato un rigore. Potevano essere 6 i punti in carniere, tanti da ottenere la testa solitaria della classifica e cominciare con slancio la stagione lasciando indietro il Barletta, altra favorita alla vittoria finale.

Il Corato passa subito in vantaggio. Piazzato di Vicedomini, testa di D'Aiello, respinta corta di Di Bari e Cotello, da un metro, fulmina il portiere di casa. La rete dell'argentino rinvigorisce subito i neroverdi. Ci prova ancora Carlo Vicedomini su punizione, palla alta. La gara cresce d'intensità: Rescio viene murato da Digiorgio al 34', Petitti sfiora la porta su corner seguente. Al 37' Addario sventa un tiro di Cicerello. Risponde Petitti su capovolgimento di fronte. Di Bari devia in corner. A tempo ormai scaduto Lovascio di Molfetta assegna un rigore al Corato per fallo di Andriano su Pignataro. L'attaccante brindisino si fa ipnotizzare dal portiere di casa.

Nella ripresa subito botta e risposta tra Compierchio (pallonetto alto) e Pignataro (tiro fuori). Al 19' ecco Petrignani, inserito da mister Rumma. Il ragazzo, classe 2004, approfitta di un errore difensivo del Corato e buca Addario in uscita. È 1 a 1, risultato che rimarrà invariato fino alla fine del match.

Risultati e classifica. La copertina spetta al coratino Checco Leuci, portiere del Manfredonia. Segna in mischia all'ultimo secondo permettendo ai suoi di acciuffare il 3 a 3 contro il San Severo, sua ex squadra. Parte male il Barletta, sconfitto 2 a 1 a Mola dalle reti di Diagnè e Rana. Vince il San Marco a Vieste (0-3, doppietta di Ruggieri) e il Real Siti a Ostuni (0-1 con l'ex neroverde Belluoccio). Il coratino Piarulli contribuisce alla vittoria dell'Audace Barletta sul Trani. In vetta alla classifica quattro squadre con quattro punti: tre sono daune (Real Siti, Manfredonia e San Marco), l'altra è il Corato.

I tabellini

Unione Calcio Bisceglie: Di Bari, D’Alba (19’ st Petrignani), Preziosa, Andriano, Bufi, Digiorgio, Zinetti, Zingrillo (21’ st Balzano), Raiola, Compierchio, Cicerello. All. Rumma.



Corato: Addario, Lezzi (34’ st Olibardi), A. Quacquarelli, Vicedomini, Camasta, D’Aiello, Cotello (23’ st Agodirin), Telesca (5’ st Giancola), Pignataro, Petitti (23’ st Quarta), Rescio. Allenatore Scaringella.

Reti: 6’ pt Cotello, 24’ st Petrignani (U)

Arbitro: Lovascio di Molfetta