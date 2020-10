Esordio felice per il Corato ed è già super Pignataro

Il Corato parte benissimo e torna a vincere all’esordio in campionato dopo tre anni (l’ultima volta a Vieste nel 2017). Con il San Severo degli ex De Vivo, Guida e Lamatrice è subito super Pignataro. Il bomber brindisino battezza la prima davanti al pubblico neroverde con una doppietta.

Prima azione pericolosa. Piazzato di Vicedomini che finisce alto sulla traversa. La risposta è dell’attaccante giallogranata Romano. Anche in questo caso la palla termina alta. Alla mezz’ora la Laraspata di Bari annulla un gol ai neroverdi. Punizione di Vicedomini da destra, appoggio di D’Aiello al centro (secondo il guardalinee in off side) e Pignataro raccoglie e insacca. L’ex bomber del Barletta si rifà al 36’. Tocco di mani in area, rigore assegnato ai ragazzi di Scaringella e Pignataro non sbaglia. Ancora l’attaccante prova a piazzare col destro cinque minuti dopo ma la palla è fuori di pochi centimetri. Il Corato raddoppia al 44’. Petitti controlla da campione, s’infila in area e calcia in porta. Sulla risposta di De Lucia, Cotello è il più veloce.

Nella ripresa il San Severo accorcia, grazie all’ex Domenico Guida, bravo ad avventarsi su un pallone smorzato e ad anticipare Addario a ridosso dell’area piccola. È il 23’ della ripresa e il Corato torna subito ad affacciarsi prepotentemente dalle parti di De Lucia. Vicedomini riceve lo scarico al limite dell’area ma il suo mancino si spegne sul fondo. Al 38’ Pignataro fa valere le sue caratteristiche più importanti. Giancola (un 2002) crossa al centro e il brindisino stacca imperioso sul centrale dauno, siglando la rete della tranquillità.

Risultati e classifica. Mentre il Barletta riposava, oltre al Corato altre due squadre hanno esordito con una vittoria. Super Manfredonia con il Città di Mola (4-1, a segno anche l’ex Morra). Vince parlando spagnolo l’Orta Nova. 2 a 0 all’Audace Barletta con Prieto e Hernandez Perez. Pari tra Real Siti e Vieste (2-2), San Marco e Uc Bisceglie (2-2) e Trani e Ostuni (1-1).

I tabellini

Corato: Addario, Lezzi, Quacquarelli A., Vicedomini (41’st Urruty), Camasta, D’Aiello, Cotello (24’st Negro), Telesca (32’st Giancola), Pignataro (40’st Agodirin), Petitti (18’st Quarta), Rescio. Allenatore Scaringella.

San Severo: De Lucia, Di Fraia, Battimelli, Feltre (3’st Calvanico), Visani, Lamatrice, D’Ambrosio, Guida (43’st Palermo), Nicodemo, De Vivo, Romano (6’st Tomaccio). Allenatore Criscuolo.

Reti: 36’pt Pignataro; 44’pt Cotello; 23’st Guida (S); 38’st Pignataro

Arbitro: Laraspata di Bari