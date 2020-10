SimFonia è top sponsor del Corato Calcio 2020/2021

Si riparte. È il 4 ottobre 2020 la data ufficiale per la ripartenza del campionato di Eccellenza pugliese 2020/21. Gli atleti del USD Corato Calcio 1946 scenderanno in campo contro gli atleti dell'Alto Tavoliere San Severo.

E con loro, in qualità di top sponsor, scenderà in campo anche SimFonia: «È una scelta all'insegna della continuità - afferma Francesco Roselli proprietario di SimFonia - una partnership che si ripete e si rinnova e che quest'anno, nonostante le difficoltà, si arricchisce di un nuovo capitolo all’insegna dell’entusiasmo e della voglia di mettersi in gioco. Questo accordo permetterà di dare ampia visibilità al brand e al logo SimFonia che sarà presente sulla maglia di gioco, sul kit di allenamento e di gara in dotazione agli atleti (borsoni, tute etc..), su supporti visivi interamente brandizzati e all'interno di attività digital e on field della società sportiva».

«Ma non si tratta semplicemente di dare visibilità al proprio brand perché, come sapete, le prime partite si terranno a porte chiuse per i motivi che tutti conosciamo. Alla base di questo rinnovato accordo c'è la precisa volontà dell'azienda SimFonia di supportare concretamente lo sport cittadino, affinché valori universali quali socializzazione, condivisione, rispetto e integrazione, veicolati attraverso lo sport, possano essere di ispirazione per le nuove generazioni».

«Il brand SimFonia torna dunque a giocare in prima linea con l'USD Corato Calcio 1946, animato da nuovo vigore e dalla voglia di sostenere la squadra a fare sempre di più e meglio. Uniti dagli stessi colori, dallo stesso territorio e soprattutto dagli stessi valori. Lo spirito di squadra e l’impegno per ottenere risultati sempre più ambiziosi sono infatti i principi sui quali si basa la passione di SimFonia per lo sport».

«Lo sport, infatti, non è solo attività agonistica ma soprattutto condivisione, impegno, amore per la vita, amicizia, movimento, dinamismo e benessere psichico e fisico. Per queste ragioni SimFonia da sempre fa dello sport un punto chiave della sua comunicazione tramite sponsorizzazioni di eventi sportivi e di importanti squadre delle diverse discipline sportive locali».

«Attraverso nuovi progetti e la comune, costante ricerca di rinnovate - continua Francesco Roselli - sfide dentro e fuori dal campo, SimFonia e USD Corato Calcio 1946 si impegnano ad alimentare reciprocamente la leadership nei rispettivi settori»-

In un comunicato la società sportiva coratina afferma: «Siamo orgogliosi di avere come top sponsor una realtà giovane e dinamica come SimFonia, oltre a colori e valori ciò che ci accomuna è il progetto ambizioso di crescita nel medio periodo nei rispettivi campi»

Un sentito in bocca al lupo al Corato Calcio 1946 e ai suoi sponsor per questo inizio campionato.