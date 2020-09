Corato Calcio, ecco il calendario: esordio in casa con il San Severo

Prima partita al Coppi di Ruvo con il San Severo, prima trasferta al Di Liddo di Bisceglie con l'Unione Calcio. Partirà così il campionato 2020-2021 del Corato. Un'Eccellenza anomala, con due gironi. Quello dei neroverdi sarà anche monco, con 13 squadre al via, considerando la defezione ufficiale della Sly Trani.

Ieri, negli studi di Antenna Sud, sono stati presentati i calendari ufficiali. La partita più importante sarà verosimilmente quella con il Barletta, accreditata tra le favorite (se non la favorita) alla vittoria finale. Il match sarà in programma alla penultima giornata (20 dicembre e 28 marzo) con ritorno fuori casa (potrebbe essere al Puttilli).

Qualche curiosità. Come l'anno scorso la sesta giornata vedrà il Corato affrontare il Team Orta Nova. I neroverdi non giocavano con l'Ostuni dal 2009, il Manfredonia e il Mola dal 2012. Le altre squadre le ha già incontrate l'anno scorso. L'esordio, previsto per domenica, vedrà in campo gli ex De Vivo, D'Ambrosio e Lamatrice.

1° Giornata

Corato - San Severo (A: 4 ottobre | R: 10 gennaio)

2° Giornata

Uc Bisceglie - Corato (A: 11 ottobre | R: 17 gennaio)

3° Giornata

Corato - Atletico Vieste (A: 18 ottobre | R: 24 gennaio)

4° Giornata

Ostuni - Corato (A: 25 ottobre | R: 31 gennaio)

5° Giornata

Corato - Audace Barletta (A: 1 novembre | R: 7 febbraio)

6° Giornata

Team Orta Nova - Corato (A: 8 novembre | R: 14 febbraio)

7° Giornata

Corato - Vigor Trani (A: 15 novembre | R: 21 febbraio)

8° Giornata

Real Siti - Corato (A: 22 novembre | R: 28 febbraio)

9° Giornata

Corato - San Marco (A: 29 novembre | R: 7 marzo)

10° Giornata

riposo

11° Giornata

Manfredonia - Corato (A: 13 dicembre | R: 21 marzo)

12° Giornata

Corato - Barletta (A: 20 dicembre | R: 28 marzo)

13° Giornata

Città di Mola - Corato (A: 3 gennaio | R: 11 aprile)