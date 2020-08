Corato Calcio, due rinforzi under: Quacquarelli e Mennella

In collaborazione con Boggi Milano Camicia uomo, come sceglierla in base alla vestibilità

Per alcuni troppo classica, per altri un capo di abbigliamento irrinunciabile, per altri bene averlo ma senza esagerare. La camicia si fa amare e qualche volta anche odiare ma resta, senza ombra di dubbio, uno dei grandi classici del guardaroba maschile. Un capo d’eccellenza, che