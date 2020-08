Eccellenza, Maldera: «Penalizzati dalla nuova formula». La Molisana scommette sul Corato Calcio

Il Corato Calcio ha un nuovo main sponsor. Si tratta dello storico pastificio di Campobasso “La Molisana”, marchio dal respiro internazionale con una proiezione di fatturato di circa 200 milioni e 270 dipendenti impiegati. La Molisana è da tempo vicina allo sport. Già main sponsor del Benevento in Serie A nella stagione 2017/18, in quella appena trascorsa figura tra gli sponsor di rilievo di Inter, Milan e Roma.

«L’accordo annuale stipulato in settimana con un’azienda così importante – spiega il vicepresidente della squadra Antonio Di Zanni - è stato frutto di un buon lavoro tra le parti. La mia posizione all’interno del pastificio ha facilitato il percorso di partnership tra il Corato Calcio e La Molisana che ha creduto fortemente nei valori del nostro club, il motivo più importante che ha portato l’azienda ad investire in Puglia». La Molisana, che era già comparsa sulle maglie della Juniores neroverde due anni fa, sarà presente sul petto dei calciatori neroverdi nella divisa che verrà ufficializzata a settembre.

Mentre la società si sta preparando a presentare il suo nuovo staff societario, la scelta della Lnd regionale di “sdoppiare” il campionato di Eccellenza non è andata giù al presidente Maldera: «Siamo davvero rammaricati da questa scelta fatta dalla Lega e da tutto il direttivo regionale perché ne usciamo penalizzati. A maggior ragione se dovessero essere confermate le voci che vorrebbero uno spareggio tra le due vincenti dei gironi per decretare chi va in D e chi disputerà i playoff nazionale».

«I motivi che mi portano a trarre queste conclusioni – continua Maldera – sono diversi. In primis chi spende per vincere il campionato non ha la possibilità, arrivando secondo, di centrare l’obiettivo attraverso i playoff regionali. Inoltre le squadre che hanno investito per poter rimanere in Eccellenza si ritrovano a gareggiare con 11 squadre che dalla Promozione si ritrovano in Eccellenza senza sapere come e perché. Infine il campionato potrebbe essere fortemente condizionato dal fatto che tante di queste squadre, raggiunto l’obiettivo minimo della permanenza, senza più stimoli, molleranno ridimensionando il progetto iniziale».

Il patròn neroverde ha voluto anche lanciare un appello ai candidati sindaci per la questione stadio. «Abbiamo contrattualizzato l’accordo con Ruvo per disputare il nostro secondo campionato lontano da casa con tutta quella serie di problematiche che il dover giocare fuori comporta. In attesa delle prossime elezioni chiediamo che venga intrapreso un dialogo tra la nostra società e la prossima amministrazione, di qualunque colore politico essa sia. Noi vorremmo tornare a giocare a Corato entro l’inizio del 2021 e siamo disponibili a valutare tutte le forme per poterci riuscire».