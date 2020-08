Eccellenza, due gironi da 14 squadre. Intanto a Corato arriva Mattia Negro

Rivoluzione Eccellenza. Il presidente regionale Lnd Vito Tisci, questo pomeriggio in conferenza stampa, ha comunicato che il prossimo campionato sarà diviso in due gironi da 14 squadre ciascuno. Una novità assoluta per l'Eccellenza, istituita nel 1991 e da sempre a girone unico.

Le squadre. Queste le società che prenderanno parte al prossimo campionato di Eccellenza. Vieste (Fg), San Marco (Fg), San Severo (Fg), Orta Nova (Fg), Manfredonia (Fg), Real Siti (Fg), Vigor Trani (Bat), Barletta (Bat), Audace Barletta (Bat), U.C.Bisceglie (Bat), United Sly Trani (BT), Corato (Ba), Mola (Ba), Nardò (Le), Ugento (Le), Otranto (Le), Gallipoli (Le), Deghi (Le), Racale (Le), Matino (Le), Maglie (Le), Sava (Ta), Ginosa (Ta), Martina (Ta), Massafra (Ta), Manduria (Ta), Castellaneta (Ta), Ostuni (Br). In caso di ripescaggio del Nardò in D, salirebbe il Grottaglie.

Mercato. Intanto il Corato ha tesserato Mattia Negro, esterno alto, all'occorrenza anche trequartista o seconda punta, che fa della velocità a tratti devastante e del dribbling, le sue qualità migliori. Giocatore estroso, in possesso di un’ottima tecnica individuale ed autore di gol di ottima fattura, è un classe '95 originario di Gallipoli.

Nella sua carriera, tra le altre squadre, ha vestito le maglie di Francavilla, poi dal 2014 al 2016 Gallipoli in Serie D, dove colleziona 58 presenze e 9 reti, poi Casarano, Galatina e Aradeo in Eccellenza.

Nelle ultime 2 stagioni, Negro ha militato nella Vigor Trani in Eccellenza, dove è sempre stato uno dei titolarissimi e dove in due campionati, ha realizzato ben 19 reti.

Il neo calciatore neroverde, nella sua prima stagione a Trani, è stato allenato da mister Scaringella, che lo conosce bene e sa come sfruttare al meglio le caratteristiche del giocatore salentino, che tornerà sicuramente utile al nuovo Corato 2020/21.