Corato Calcio, c'è anche Antonio Petitti

Ancora una riconferma per il Corato. Si tratta di Antonio Petitti, che vestirà la maglia neroverde anche per la stagione 2020/21.



Petitti, esterno d’attacco classe 1997 originario di Bari, durante la passata stagione, in campionato, in Coppa Italia regionale ed in quella nazionale è stato molto utile e prezioso quando chiamato in causa, realizzando anche reti di ottima fattura.

Dotato di un’ottima tecnica individuale, fa dell’estro e dell’imprevedibilità le sue armi migliori; da lui ti aspetti sempre la giocata o l’invenzione a favore dei compagni di squadra anche se Petitti ha già abituato il pubblico neroverde anche alla soluzione personale.

Ragazzo serio e stimato dalla dirigenza neroverde, sarà sicuramente utile a mister Scaringella che oltre che da esterno sinistro o destro di centrocampo, potrebbe utilizzarlo anche come trequartista dietro le punte.