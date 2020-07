Corato, uno-due da sogno: presi Pignataro e Rescio

Dopo le riconferme pesanti e l'arrivo in difesa di D'Aiello e Dispoto, il Corato di Giuseppe Maldera cala due veri e propri assi e si dimostra seria contendente per il titolo assieme a Sly Trani, Barletta e Martina.

Gran colpo del Ds Vito Tursi, che regala a mister Scaringella, un bomber in grado di fare la differenza: Antonio Pignataro. Pignataro, classe 1989 e nativo di Brindisi, cresce nelle giovanili del Lecce, per poi fare la prima esperienza senior al Santarcangelo in serie D. In seguito, le esperienze in serie C2, prima nella Giacomense e poi nella Sacilese. Successivamente ritorna in quarta serie, prima con il Cesenatico e poi con la Pianese. Ma è nel campionato di Eccellenza, che si conferma come bomber di razza, lasciando il segno a suon di gol a Figline (16 reti), Novoli (16 reti), Casarano (7 reti), Brindisi (20 reti) e nella scorsa stagione a Barletta (11 reti). Per Pignataro, anche un’esperienza all’estero, nella Serie B maltese, con l’Hamrun Spartans, dove in 12 partite realizza 8 reti. Centravanti esplosivo, in grado di fare reparto da solo e con un grande fiuto del gol. Attaccante completo, dotato di grande carica agonistica e capace di grandi gesti tecnici. I suoi gol non sono mai banali ma “pesanti” ed il più delle volte anche spettacolari. Un giocatore cercato e fortemente voluto dalla dirigenza e dallo staff tecnico, che in queste categorie fa la differenza e che siamo certi, farà sicuramente divertire i tifosi neroverdi.

A centrocampo, invece, il gran colpo è Alberto Rescio. Rescio centrocampista classe 1987 originario di Campi Salentina (Le), cresciuto nelle giovanili del Lecce, fa il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2008/09 con la maglia della Fidelis Andria in C2. L’anno successivo, sempre in C2, veste la casacca biancorossa del Barletta, lasciando il segno con 27 presenze e 2 reti. Poi tante stagioni in serie D, con le maglie di Caratese, Casarano, Sarnese, Nardò e Virtus Francavilla, per un totale di 75 presenze condite da 5 reti. In Eccellenza, da ricordare le sue esperienze a Gallipoli nel 2013/14 (28 presenze e 9 reti) dove vince il campionato, con la Virtus Francavilla 2014/15 dove anche qui si aggiudica il campionato, poi la parentesi a Pavia e l’esperienza a Casarano, dove nella stagione 2018/19, è uno dei protagonisti del cosiddetto “triplete”, vale a dire vince con la casacca rosso-azzurra, tutto quello che c’era da vincere in tre competizioni differenti. Lo scorso anno infine, milita in serie D, sempre con il Casarano, dove colleziona 15 presenze ed 1 rete. Insomma, un giocatore esperto Rescio, che ha vinto già tre volte il campionato di Eccellenza pugliese, un tassello importantissimo per la formazione di mister Scaringella, in una zona nevralgica del campo, un atleta di personalità e con mentalità vincente strappato ad una folta concorrenza.

Nel reparto under arrivano due riconferme: Roberto Iurilli, portiere classe 2001, coratino doc e Nicola Lezzi, terzino destro classe 2001, uno dei migliori giovani under della scorsa stagione di Eccellenza. Continua così incessante, il grande lavoro dello staff societario e dello staff tecnico, per rendere competitivo il Corato Calcio anche nella prossima stagione.