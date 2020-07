Corato Calcio e Virtus Corato, c'è l'accordo per il settore giovanile

Accordo raggiunto tra Virtus Corato e Usd Corato Calcio, dalla prossima stagione infatti tutto il vivaio neroverde sarà sotto l'egida della società del presidente Massimo Tota. Tra Giovanissimi (under 15), Allievi (under 17) e Juniores (under 19) la Virtus avrà l'obiettivo di fungere da serbatoio al Corato Calcio, che anche quest'anno disputerà il campionato di Eccellenza Pugliese, dopo aver sfiorato la promozione in D.

A queste latitudini e livelli, avere una "cantera" competitiva e ricca di giovani già in grado di stare in campo nei campionati è fondamentale, dato che in Eccellenza è obbligatorio schierare nell'11 titolare almeno tre under.

Così il presidente Massimo Tota sull'accordo raggiunto: «Questa è un'intesa che ci vede protagonisti e allo stesso tempo responsabili di tanti ragazzi che vestiranno la maglia neroverde della nostra città. Partiamo sulla base di quanto fatto di buono fin'ora come Virtus Corato, con l'ultimo il campionato regionale vinto dai nostri giovanissimi e da un ottimo quarto posto dagli allievi nella passata stagione. Con il Corato c'è un'intesa che vede da entrambi le parti la voglia di far crescere i ragazzi, sia dal punto di vista sociale che da quello calcistico. Cercheremo insieme di valorizzare tanti ragazzi che hanno voglia di mettersi in mostra».

A breve verranno ufficializzati i nomi dei tecnici che saranno impegnati in questo importante progetto.