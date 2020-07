Il Corato blocca la difesa, rimangono Addario e Camasta

Altre due riconferme per costruire la difesa del futuro che sarà orfana di capitan Di Bari, approdato alla Sly Trani e Vergori, che sembra aver accettato l'offerta dell'Ugento. Hanno scelto di proseguire il loro percorso in neroverde il centrale Matteo Camasta e il portiere Paride Addario.

Camasta classe '84, originario di Bitonto, è un difensore esperto con una carriera importante alle spalle, trascorsa principalmente tra i campi di Serie D e di Eccellenza. Nella scorsa stagione a Corato, si è fatto puntualmente trovare pronto, quando chiamato in causa, risultando essere sempre uno dei migliori a fine gara. Camasta, ragazzo per bene, professionale e di sicuro affidamento, ha colpito in positivo la dirigenza neroverde e conosce molto bene mister Scaringella, che lo ha già allenato nell'esperienza vissuta con la Vigor Trani.

Portiere classe ’91 originario di Andria, Addario è stato senza ombra di dubbio, uno dei punti di forza del Corato della scorsa stagione e si e' fatto apprezzare per il suo impegno e professionalità.Sempre presente sia in campionato che in coppa, è stato uno dei titolarissimi dei neroverdi 2019/20. Addario, richiestissimo anche da club di categoria superiore, ha scelto però di continuare il suo percorso in neroverde, convinto dal progetto tecnico propostogli dall'intero staff societario.

In uscita si segnala la firma di Savino Leonetti in D, al Cerignola.