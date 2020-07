Il Collegio di Garanzia boccia il ricorso del Corato Calcio. Ora l'appello al Tar

Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso depositato il 25 giugno dal Corato Calcio che chiedeva venissero valorizzati i risultati dei club che hanno disputato le gare di Coppa Italia ai fini della determinazione delle squadre da promuovere al Campionato di Serie D, stagione sportiva 2020/2021, nei termini esposti nel ricorso.

I neroverdi, infatti, erano stati esclusi dalle migliori sette della graduatoria delle seconde classificate in Eccellenza per la promozione diretta in Serie D. Decisione che ha scatenato le proteste della dirigenza, tanto da spingerla a ricorrere alla giustizia sportiva in ogni suo grado.

Nella sessione di ieri, presieduta dal prof. Mario Sannino, è arrivato l'esito negativo del ricorso. Ora, il club del presidente Giuseppe Maldera, si appellerà al Tar del Lazio nel tentativo di riportare la D a Corato dopo trent'anni.