Il titolo del Bisceglie a Corato? Trattativa già naufragata

Continua la calda estate del Corato Calcio per cercare di raggiungere la D dopo l'esclusione dei neroverdi dalle sette secondo promosse direttamente. Il presidente Maldera ha annunciato una vera e propria battaglia legale, fino all'ultimo grado di giudizio. Primo step il Collegio di Garanzia. Il 26 è stato depositato il ricorso, in questi giorni verrà decisa la data del dibattimento.

Intanto in città ha preso piede la voce di un interessamento del Corato al titolo del Bisceglie, retrocesso in D mercoledì scorso. Il patròn nerazzurro stellato, Nicola Canonico, all'indomani della sconfitta con la Sicula Leonzio, ha confermato la volontà di lasciare Bisceglie rimettendo il titolo sportivo nelle mani del sindaco Angarano.

Un incontro tra Maldera e Canonico c'è stato ma non si è trovato l'accordo finale perché l'imprenditore barese ha chiesto a Maldera di lasciare il titolo almeno per un anno a Bisceglie e giocare al Ventura la prossima stagione. Richiesta impossibile da esaudire per Maldera che, da mesi, si era già accordato con l'Andria per poter utilizzare il Degli Ulivi.

L'ultimo appiglio rimane la giustizia sportiva ma per quello bisognerà attendere.