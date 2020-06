Corato Calcio, i tifosi: «Si sta giocando con la nostra passione»

I tifosi del Corato non ci stanno. Dopo la dura reazione del club neroverde che ha fatto ricorso e promesso le dimissioni in caso di nuova Eccellenza, anche il Club Ultras Corato 1946, che da sempre rappresenta la massima espressione del tifo neroverde, si schiera con decisione contro «il teatrino organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, nelle ultime settimane».

«Si sta giocando con la nostra passione, - scrivono in una nota - con i nostri colori e con l’amore che proviamo per la nostra amata città, che il Corato Calcio rappresenta. Ci fa rabbia pensare che fino a pochi giorni fa il presidente del comitato regionale Puglia della Lnd, Vito Tisci, a parole dichiarava pubblicamente come il Corato fosse già proiettato in Serie D. I fatti hanno dimostrato il contrario».

«Vorremo capire come mai, una squadra che ha conquistato sul campo e con merito la Coppa Italia regionale, si ritrovi adesso in graduatoria dietro a squadre con un punteggio medio inferiore. Siamo ilComune più popoloso di tutte le ripescate, secondi solo all’Anconitana e per 6 miseri millesimi, ci ritroviamo fuori».

«Qualcosa non torna, qualcosa non ci e' chiaro. Signor Tisci, - rincarano i tifosi - che figuraccia! Che delusione! Doveva cautelarci, far valere le nostre ragioni e invece... Per la nostra mentalità il calcio non è solo un gioco ma racchiude in sè dei valori che invece, questo “vostro” calcio deciso a tavolino mortifica. Questo “vostro” calcio non ci rappresenta. Noi Ultras Corato 1946 comunque, come nel nostro stile, venderemo cara la pelle, facendo sentire forte la nostra voce. A modo nostro».

Ieri, intanto, uno striscione è stato attaccato fuori dalla sede della Lega Nazionale Dilettanti Puglia, in via Pende a Bari.