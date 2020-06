Il Corato manca la serie D per 7 millesimi. Ripescaggio ultima speranza

«La vita è un gioco di centimetri, e così è il football», diceva Tony D'Amato (interpretato da Al Pacino) ai suoi ragazzi nel celebre film "Ogni maledetta domenica". Per il Corato è una questione di millesimi, sette per la precisione, che estromettono la squadra neroverde dalla promozione diretta in Serie D.

Ieri la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato i criteri per l'accesso diretto in D, destinato alle migliori seconde dei 28 gironi d'Eccellenza. Sette i posti disponibili che sono stati occupati dalle squadre con il miglior rapporto tra punti conquistati e partite disputate. Corsia preferenziale per la lucana Rotonda e la piemontese Saluzzo, arrivate prime a pari punti nei rispettivi campionati. Le altre cinque sono Sant’Agata 2,364 (Sicilia girone B); Puteolana 2,296 (Campania girone A); Sestri Levante 2,227 (Liguria); Vis Nova Giussano 2,190 (Lombardia girone B) e Canicattì 2,167 (Sicilia girone A) che prende il posto del Tre Pini Matese (fusosi e già in D). Il Corato è ottavo con 2,160. Nessun accesso diretto per la Coppa Italia Dilettanti.

Cosa accade ora? Il Corato dovrà sperare in un ripescaggio ma le possibilità sono ridotte al lumicino perché i criteri scelti (e pubblicati ieri) dalla Lega Nazionale Dilettanti sono a sfavore. Pesano soprattutto la "freschezza" della matricola, l'assenza di settore giovanile e la deroga dello stadio. Servirebbe una vera e propria ecatombe in Serie D con tante squadre che dovrebbero fallire per assicurare un posto in D alla squadra di Maldera che, a più riprese, ha comunicato di non voler ripartire dall'Eccellenza, paventando la cessione del titolo o un forte ridimensionamento del progetto. Ci sarà ancora un colpo di scena?