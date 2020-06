Corato, ci sei quasi. Dopo il consiglio federale D più vicina

Se Molfetta festeggia ufficialmente la promozione in Serie D, il Corato può sognare un po' di più. Ieri si è tenuto il consiglio federale Lnd che, tra i punti all'ordine del giorno aveva anche quello di stabilire i verdetti per la stagione 2019/2020. E qui arriva la notizia più lieta. Confermati i suggerimenti della Figc. Promosse le prime classificate nei 28 gironi di Eccellenza e retrocesse le ultime 4 di ogni girone di Serie D. Quest'ultima decisione apre un grosso spiraglio per il Corato che avrà, quindi, maggiori chance di essere ripescata.

La Figc ha diramato un comunicato (n. 214/A) dove propone (anche) i criteri per decidere chi avrà diritto ad un posto in serie D l'anno prossimo lasciando comunque libera scelta alla Lega Nazionale Dilettanti in virtù della crisi sanitaria. Sulle eventuali ripescate si esprime così: "In relazione alla eventuale necessità di garantire il completamento dell’organico del Campionato di Serie D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra". Ovvero le migliori seconde per coefficiente punti-gare giocate.

Non è ancora noto se la Lega Nazionale Dilettanti adotterà questo sistema ma è probabile che accada. In questa speciale graduatoria il Corato (2,160 punti) sarebbe ottavo dietro Rotonda o Lavello 2,560 (Basilicata); Sant’Agata 2,364 (Sicilia girone B); Puteolana 2,296 (Campania girone A); Sestri Levante 2,227 (Liguria); Tre Pini Matese 2,217 (Molise); Vis Nova Giussano 2,190 (Lombardia girone B) e Canicattì 2,167 (Sicilia girone A).

Secondo il regolamento (pre-Covid) della Lega Nazionale Dilettanti accedono in D le 28 vincenti dei gironi d'Eccellenza, 7 dai playoff e la vincitrice della Coppa Italia Dilettanti. Rimangono libere, quindi, otto caselle. Dalla sua il Corato ha l'ottava posizione in graduatoria che potrebbe diventare settima perché il 6 giugno il Tre Pini Matese ha concluso l'accordo per la fusione con il Comprensorio Vairano, vincitore del campionato molisano e già di diritto in Serie D. Inoltre è una delle società ancora in lizza per la Coppa Italia Dilettanti. Infine è possibile che più di una squadra attualmente in diritto di disputare la D l'anno prossimo non si iscriva, liberando ulteriori caselle.

Dalla società trapela cauto ottimismo ma non ancora dichiarazioni ufficiali. Nei prossimi giorni ci saranno novità.