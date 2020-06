Stadio comunale, assegnati i lavori di adeguamento del campo alternativo

Dopo due anni e mezzo dall'approvazione del progetto, sono stati finalmente aggiudicati i lavori per l'adeguamento del campo alternativo dello stadio comunale (è prevista la posa dell'erba sintetica) e la messa a norma delle strutture esistenti.

L’opera è stata finanziata per 700mila euro con mutuo dell'Istituto per il Credito Sportivo. A vincere la gara d'appalto è stata l'azienda bitontina Toscano Costruzioni con un importo complessivo dei lavori di 582.400 euro di cui 22.400 di messa in sicurezza.



Il tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori - che cominceranno appena terminate le pratiche burocratiche - è di 120 giorni.