Addio a Rino Destro, nel 1983 è stato l'arbitro del famoso Corato-Mola

Il nome di Rino Destro ai più non dirà granché, ma lo ricordano senz'altro migliaia di tifosi coratini, in particolare chi visse il famoso esodo allo stadio Della Vittoria. Era il 9 maggio del 1983 e sul neutro barese Corato e Mola si affrontavano per il passaggio in Serie D.

«Rino Destro di Novi Ligure è rimasto nella memoria dei tifosi neroverdi - racconta Nico Como che quel pomeriggio era sugli spalti - per le polemiche arbitrali di quel Corato-Mola che portò a Bari tra le 8 e le 10mila persone. All'epoca era considerato il numero uno della categoria scambi ma al Corato non andò così bene. Cosimo Giardino e compagni si videro annullare due reti che ai più sembrarono regolari. Il clima si surriscaldò allorquando le due squadre giunsero alla famosa roulette russa dei calci di rigore e Destro non consentì la sostituzione di un malconcio Rana, che sbagliò con Nonnato i rigori che portarono i molesi a vincere 4-3. Ci furono strascichi anche nei mesi a venire.».

Rino Destro viveva a Sale, piccolo comune di 4mila anime dell'alessandrino dove lavorava come agricoltore. «Quando andò negli spogliatoi per il riconoscimento - ricorda ancora Como - chiese della nostra cultivar coratina che conosceva bene».

Nella lunga carriera arbitrale, cominciata nel 1975 e divisa tra le sezioni di Novi Ligure e Alessandria, ha arbitrato anche in C. Nel 2008 è diventato "Benemerito" dell'Aia ed era designatore della sezione di Alessandria, stimato e apprezzato da colleghi e non solo.

Dopo tre settimane di dura lotta con la Covid-19, si è spento domenica mattina nell'ospedale Città di Alessandria, a 64 anni. Lascia la moglie Lazzarina Arzani, sindaco di Sale e tre figli.