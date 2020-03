Rinviata Corato-Afragolese, Maldera: «Scelta sacrosanta»

È stata rinviata ufficialmente Corato-Afragolese, prevista in un primo momento mercoledì 11 marzo a porte chiuse al Fausto Coppi di Ruvo di Puglia. La gara è valevole per il primo turno della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

La decisione è arrivata questa mattina direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti. Ora verrà rimodulato il calendario della competizione. I dettagli saranno resi noti nelle prossime ore.

«Scelta sacrosanta - commenta Giuseppe Maldera, presidente della squadra - ora regna una grande incertezza, non sappiamo che accadrà, se i tornei verranno congelati o annullati. Faremo una riunione interna per capire come gestire la situazione, soprattutto per preservare la salute dei nostri tesserati che sono quasi tutti di fuori».