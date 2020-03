Si ferma il Corato calcio: la Lega Puglia rinvia le gare fino al 15 marzo

La Lnd Puglia fa marcia indietro. Ieri aveva diramato un comunicato che annunciava il provvedimento delle partite a porte chiuse fino al 3 aprile, attenendosi di fatto al decreto emanato dal Governo. Nell'assemblea tenutasi stamattina, invece, ha deciso di rinviare tutte le gare fino al 15 marzo compreso.

«Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti - si legge nella nota - nella riunione straordinaria del 6 marzo 2020 (...) ha deliberato all'unanimità la sospensione di ogni attività sportiva di ciascun campionato dilettantistico e giovanile organizzato dal C.R. Puglia LND nonché dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, senza esclusione alcuna, fino al 15 marzo 2020 compreso, dando priorità nella propria decisione alla salute di tutti i tesserati, con conseguente slittamento dei calendari di due settimane rispetto alla data inizialmente prevista, assicurando, contestualmente, il rispetto dei tempi indicati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per le comunicazioni relative alle squadre interessate alla disputa delle manifestazioni a carattere nazionale (finali nazionali e gare spareggio/promozione)».

Per quanto concerne il Corato verranno rinviate Vigor Trani-Corato in programma domenica e Ugento-Corato in programma il 15 marzo. Si dovrebbe disputare a porte chiuse - salvo nuove indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti - la gara tra Corato e Afragolese, in programma al Coppi di Ruvo mercoledì prossimo e valida per la Coppa Italia d'Eccellenza.