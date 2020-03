Coppa, il Corato vince 3-1 a Rionero. Con l'Afragolese basterà un pari

Successo importante in terra lucana per il Corato che batte la Vultur per 3 a 1 e ora attende l'Afragolese (in campo a Ruvo l'11 marzo alle 14.30) nella sfida che vale il passaggio ai quarti di finale. La squadra di Pizzulli vince in rimonta, dopo lo sfortunato autogol di Vicedomini. A segno Petitti, Leonetti e Agodirin.

Il tecnico neroverde cambia modulo optando per il 4-4-2 e fa ruotare alcuni elementi titolari domenica con il Gallipoli, mantenendo intatta la spina dorsale composta da Addario, Vergori, Di Bari, Vicedomini e Di Rito. In apertura la Vultur conquista un penalty ma Addario è bravo ad intuire il destro di Scavone. Risposta neroverde con Petitti che si lancia in campo aperto, entra in area ma il suo piatto è deviato da Della Luna. Il Corato insiste con un colpo di testa di Di Bari (alto) e con un tiro di Quacquarelli deviato da Capezzuto.

La ripresa si apre con il vantaggio bianconero. Punizione di Salvia da destra, Toglia non tocca ma Vicedomini sì e devia fortuitamente il pallone alle spalle di Addario. Pizzulli butta dentro Agodirin e bastano due minuti al Corato per riprendersi la gara. L'azione la comincia proprio il nigeriano che cambia gioco per Petitti, il diagonale dal limite dell'area è imparabile per il portiere della Vultur. Al 26' il "la" lo da ancora Agodirin. Lancio per Leonetti che approfitta di una difesa rionerese piazzata male e segna il gol del sorpasso. Chiude in bellezza proprio l'attaccante di Offa. Cross di Zangla e colpo di testa preciso che fissa il risultato sul 3 a 1. Con l'Afragolese basterà un pareggio.

Il tabellino

Vultur Rionero: Della Luna; Criscuolo, Capezzuto, Toglia, Grieco; Salvia (41' st Faleo), Luciano, Sambataro; Petagine (36' st Clementi); Scavone, Nano (23' Di Senso). A disposizione Ticchi, Montenegro, Aiuola, Mecca, Di Vito, Barratta. Allenatore D'Urso.



Corato: Addario; Zangla, Vergori, Di Bari, Santoro; Quacquarelli (1' st Leonetti), Ngom (12' st Caputo), Vicedomini, Petitti(39' st Touray); Falconieri (12' st Agodirin), Di Rito. A disposizione Iurilli, Guida, D'Ambrosio, D'Arcante, Olibardi. Allenatore Pizzulli.

Reti: 12' st aut. Vicedomini (V), 15' st Petitti (C), 26' st Leonetti (C), 35' st Agodirin (C).

Arbitro: Mirri di Savona.

Note: Ammoniti Vergori (C), Sambataro (VR), Della Luna (VR), Di Senso (VR), Touray (C). Recupero: 2'-4'.