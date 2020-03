Leonetti risponde a Suhs, poi Bacca para tutto. Il Gallipoli frena il Corato

Il Corato frena ancora e il Molfetta va a +6. Pareggio a Ruvo contro il Gallipoli che già all'andata era riuscito a frenare i neroverdi al Bianco (2 a 2 il finale). Pizzulli rispolvera il 4-3-3 e De Vivo dal 1'.

Primo tempo "bloccato" dai giallorossi. Al 18' palla Di Rito insegue il pallone e mette al centro. Leonetti manca di poco l'impatto con la sfera e viene anticipato da Carrozzo. Al 27' passano in vantaggio i salentini. Punizione di Alcazàr sul secondo palo. Di testa l'argentino Joaquin Suhs trafigge Addario. Gol simile quello del pareggio coratino. Due minuti più tardi De Vivo, dalla sinistra, calcia un piazzato che Leonetti manda alle spalle di Bacca. C'è ancora il tempo di gustare un bel destro di Alemanni che sfiora il palo.

In avvio di ripresa De Vivo va vicino al sorpasso. Staffilata dal limite che Bacca respinge. Emilio Bacca, portierino classe 2001 di proprietà del Lecce, vola a intercettare una punizione dalla distanza di Leonetti al 14'. Da lontano anche Luca Matere ma la palla non c'entra lo specchio andando vicinissimo alla traversa. Bacca è bravo anche sulle conclusioni di Caputo e Di Bari. All'ultimo respiro Falconieri, subentrato a Leonetti, perde l'attimo per colpire. Calabuig riesce a smorzare il tiro. Finisce 1 a 1, mercoledì a Rionero per la seconda gara del triangolare di Coppa Italia.

I tabellini

Corato: Addario, Lezzi, Matere, Vicedomini, Vergori, Di Bari, Caputo (s.t. al 28’ Touray), D’Arcante (s.t. al 24’ Petitti), Di Rito (s.t. al 37’ Agodirin), De Vivo (s.t. al 29’ Ngom), Leonetti (s.t. al 24’ Falconieri). All. Pizzulli

Gallipoli: Bacca, Marti, De Leo, Calabuig, Carrozzo, Suhs, Alemanni (s.t. al 37’ Porcino), Alcazar, Stifani (s.t. al 22’Carrino), Tardini (s.t. al 28’ Cortese). Portaccio. All. Salvadore

Arbitro: Lacerenza di Barletta

Reti: nel p.t. al 27’ Suhs, al 29’ Leonetti