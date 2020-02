Il Corato espugna Bisceglie, 1-2 all'Unione Calcio

Il Corato vince a Bisceglie e mantiene invariate le distanze sul Molfetta che corre come un treno. Al Di Liddo mancano Quarta e Touray, Falconieri parte in panchina e si rivede De Vivo. Torna al centro della difesa Manuel Vergori. In avvio l'Unione ci prova due volte con due colpi di testa che non creano problemi ad Addario. Alla mezz'ora il vantaggio del Corato. Agodirin (tornato in campo dal primo minuto) semina il diretto avversario sulla destra. Palla in area che viene agganciata da Di Rito e spedita in rete senza troppi fronzoli. L'argentino si dimostra grande in area di rigore.

Il Corato mette la partita in ghiaccio al 19' della ripresa. Quacquarelli in area per Caputo che fulmina Di Bari dopo aver trovato il varco giusto. Entra in campo il coratino Zinetti e dal suo piede nasce l'1 a 2. Cross da calcio d'angolo per la testa di Dispoto che rimette l'Unione in corsa ma non basta. Si chiude 2 a 1 per la squadra di Pizzulli che domenica affronterà a Ruvo il Gallipoli.

I tabellini

Unione Calcio Bisceglie: Di Bari, Dispoto, Losacco, Guerra, Palumbo, Di Giorgio, Papagni (dall'87° Bruno), Andriano, Lorusso, Compierchio (dal 64° Romanazzo), Cicerello (dal 67° Zinetti). Allenatore: Luigi Di Simone. A disposizione: Lullo, Bufi, Preziosa, Sannicandro, Cordisco, Binetti.

Corato: Addario, Zangla, Santoro, Vicedomini, Vergori, Di Bari (dal 70° Camasta), Quacquarelli (dall'87° D'Ambrosio), Caputo, Di Rito, Petitti (dal 78° De Vivo), Agodirin (dal 69° Falconieri). Allenatore: Massimo Pizzulli. A disposizione: Gallitelli, Lezzi, Olibardi, D'Arcante, Ngom.

Arbitro: Niccolò Salomone (Bari).

Reti: 34° Di Rito, 64° Caputo, 81° Dispoto.