La Coppa Italia regionale è neroverde: il Corato ha battuto l'Atletico Vieste per 3 a 1, sotto la tramontana sterzante del "Riccardo Spina". I goal della vittoria: il primo di Nicolas Di Rito, il secondo di Vito Di Bari e il terzo su rigore di Vito Falconieri. A firmare l'unico goal del Vieste è stato Tantimonaco. Finalmente anche il Corato è entrato nell’albo d’oro coppa Italia eccellenza.

«Sono molto soddisfatto – commenta il presidente Maldera – questa per noi era la seconda finale consecutiva. Ci tenevamo molto a portare questa coppa a casa. È stata una partita tirata: i miei complimenti vanno al Vieste, ha fatto un’ottima gara, ci hanno messi in difficoltà». «Sono felice per i tifosi che si sono spostati in massa – aggiunge mister Massimo Pezzulli – ma anche per il presidente Maldera e tutta la società. Questa coppa voglio condividerla con Fabio Di Domenico (allenatore del Corato calcio fino alla prima decade del gennaio scorso, ndr). Vieste è una squadra importante, lo ha dimostrato anche oggi. Noi siamo partiti con un po’ di lentezza ma poi ci siamo ripresi».



Grande l'entusiasmo dei tifosi coratini, arrivati con un pullman organizzato al "Riccardo Spina" di Vieste. I festeggiamenti per la vittoria continueranno in città questa sera: l'arrivo della squadra è previsto alle 20.30 in piazza Vittorio Emanuele. Nelle prossime ore, sulle colonne di CoratoLive.it, la cronaca della partita e le emozioni vissute a bordo campo.