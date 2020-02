Di Rito re di Coppa e la maledizione Casarano. Oggi la finalissima tra Vieste e Corato

Il grande giorno è arrivato. Questo pomeriggio il Corato scenderà in campo al Riccardo Spina di Vieste per la finale di ritorno della Coppa Italia d’Eccellenza. Potrebbe essere la prima volta sia per i neroverdi che per i garganici che questa competizione non l’hanno mai vinta ma ci sono andati vicini. Ironia della sorte, in entrambi i casi, a spuntarla fu il Casarano.

Ad un passo. Il Corato è stato finalista l’anno scorso. Nel doppio confronto la spuntarono i salentini che, poi, andò a vincere anche la coppa nazionale. 1 a 0 all’andata con gol di quel Kolawole Agodirin che ha spesso tolto le castagne dal fuoco ai neroverdi in questa stagione. Al ritorno non bastò la prodezza di Tonio D’Arcante a spostare gli equilibri. Il Vieste, invece, ci arrivò nel 2013. Al De Bellis di Castellaneta la squadra di Spina Diana tirò fuori una grande prova d’orgoglio. Sotto di due gol (3-1, tripletta di Marinelli e rigore di Rocco Augelli) e in dieci uomini, rimontò ancora con Augelli e con Vito Morra. Ai rigori Leopizzi parò tutto e portò le “serpi” alla vittoria.

L’uomo delle finali. Se c’è un calciatore che incarna lo spirito di questa competizione, questo è Nicolas Di Rito. Ne ha vinte quattro, in due è andato a segno. La prima col Nardò, era il 2010. La seconda con il Bisceglie al San Nicola (2012). Qualche mese dopo con una doppietta stese il Pisa nella finale nazionale e diventò re di Roma (si giocava al Flaminio ndr). Double anche nel 2015. La maglia è quella della Virtus Francavilla. Contro il Mola doppietta e rigore segnato nella lotteria che assegnò il titolo regionale agli Imperiali, altri due gol alla Bustese nella competizione nazionale. Infine Casarano, dodici mesi fa, proprio contro il Corato. Gol nella gara di ritorno ma niente sigillo a Firenze.

Verso il match. Il Corato è già in ritiro sul Gargano. Massimo Pizzulli (lui la coppa l’ha vinta due volte con Cerignola e Trani) avrà a disposizione tutta la truppa. Preoccupano solo le condizioni dell’esterno Stefano Santoro. L’arbitro della gara sarà Riccardo Tropiano di Bari. Alessandrino di Bari e Salvemini di Molfetta i due assistenti. Domani un pullman organizzato dai tifosi raggiungerà il Riccardo Spina per cercare di spingere il Corato verso un sogno che carezza da tempo.