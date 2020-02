Ci pensa Nicolas Di Rito. Con tre gol manda ko l'Orta Nova

Ci pensa Nicolas Di Rito, il bomber di Rosario, a caricarsi sulle spalle il Corato e a chiudere la pratica Orta Nova nella ripresa, permettendo ai neroverdi di rimontare e vincere una partita fondamentale per la corsa al titolo. La tripletta dell'argentino in un secondo tempo meglio interpretato dalla truppa di Pizzulli è il miglior viatico per la finale di ritorno di Coppa, in programma giovedì a Vieste, crocevia importante della stagione.

Pizzulli ritrova quasi tutti gli elementi. Dentro Quarta e Touray sulle fasce, Leonetti e Di Rito davanti. L'Orta Nova interpreta bene la gara e, dopo aver preso le misure con un tiro di Monopoli, passa in vantaggio all'8'. Palla dentro di Tusiano (uno dei migliori) per Vitale, giovane attaccante ortese, che in spaccata batte Addario. Il Corato non ci sta e trova subito la possibilità di raddrizzare la gara. Di Rito viene cinturato in area da Mascia, Spera fischia il rigore. Dal dischetto Vicedomini spara alto. Quinto penalty fallito dal Corato in questo campionato. Nel finale di frazione Quarta ha tutto il tempo di aggiustarsi il pallone nei pressi della linea di fondo ma non centra la porta.

Al 3' del secondo tempo la svolta della gara. Mascia colpisce il pallone con la mano in area per anticipare di Rito. Rosso per doppia ammonizione al difensore, altro rigore per il Corato. Questa volta sul dischetto va Di Rito che calcia bene a mezz'aria. Niente da fare per Micale. Al 12' ecco Falconieri, al rientro dall'infortunio. La partita è divertente e non mancano le occasioni. Ragno sfiora il montante su punizione. Quarta impegna Micale con un diagonale. Alla mezz'ora il sorpasso del Corato. Palombella di Falconieri per Di Rito. In area e davanti al portiere, il puntero sbaglia davvero di rado. 2 a 0. Al 42' Pelosi ha la possibilità di riportare in parità la gara ma il suo tocco sotto misura va fuori. Chiude Di Rito. Ancora un pallone invitante di Falconieri e il numero nove del Corato deve solo spingere in rete.



Rimangono due i punti di distacco dal Molfetta che batte con un poker il San Marco ma la squadra di Pizzulli è già concentrata sulla prossima sfida, quella importante di Coppa di giovedì.



I tabellini

Corato: Addario, Zangla, Matere, Vicedomini, Vergori (10’pt Camasta), Di Bari, Quarta (43’st D’Arcante), Ngom (25’st Petitti), Di Rito, Leonetti (12’st Falconieri), Touray (25’st Caputo). Allenatore Pizzulli

Orta Nova: Micale, D’Aries, Della Pace, Russo, Monopoli, Mascia, Monopoli (40’st Pelosi), Dell’Oglio (16’st Lamatrice), Vitale (25’st. Foschino), Ragno (47’st Curci), Tusiano. Allenatore Carbone

Arbitro: Spera di Barletta

Reti: 8’pt Vitale (O); 3’st rig., 29'st, 46'st Di Rito

Note: Espulso al 3'st Mascia per doppia ammonizione.