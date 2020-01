Tre gol ad Altamura, il Corato batte la Fortis

Vittoria netta ad Altamura per il Corato di Pizzulli che si scuote dopo il pareggio incolore di giovedì nell'andata della finale di Coppa Italia. Senza Quarta e Falconieri trovano posto dall'inizio della partita Touray e Petitti, entrambi protagonisti del match.

Il Corato potrebbe passare in vantaggio subito con Petitti ma Sante, il portiere della Fortis, compie un vero e proprio miracolo. Dopo aver risposto ad un diagonale di Di Rito vola sulla botta ravvicinata del folletto barese. Alla mezz'ora il primo gol Corato. Touray viene imbeccato da un lancio perfetto, tocco intelligente su Sante in uscita e 1 a 0. Pochi minuti più tardi è il momento di Leonetti. Tap in su assist di Petitti. Partita sotto controllo, la Fortis non morde. Nella ripresa c'è spazio per un colpo di testa da distanza ravvicinata di Santoro e per il tris di Agodirin che, lanciato a rete, scarta il portiere murgiano e deposita in fondo al sacco.

I tre gol ad Altamura non cambiano la classifica (sempre -2) perché il Molfetta recupera incredibilmente una partita difficile con il Deghi Lecce. La squadra di Bartoli ribalta da 2-0 a 2-3 in 26 minuti. Gol vittoria di Vitale al 49' della ripresa. Classifica molto lunga, l'unica che tiene il passo è la Vigor Trani che espugna Martina.