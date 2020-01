Massimo Pizzulli è il nuovo allenatore del Corato Calcio

Sarà Massimo Pizzulli, come da ieri è stato già ampiamente predetto, il nuovo allenatore del Corato dopo l'esonero di Fabio Di Domenico, avvenuto in serata.

Il trainer di origini bitontine, arriva a Corato dopo l'ottimo quarto posto raggiunto nella scorsa stagione, proprio a Bitonto in Serie D, con quasi 60 punti conquistati. Notevoli le sue esperienze pregresse, in grandi piazze come Cerignola, Barletta e Trani, dove ha conquistato una Coppa Italia regionale di Eccellenza, approdando successivamente alla finalissima nazionale.

«Massimo Pizzulli, classe 1972, negli ultimi mesi spesso accostato a team di Serie D - scrive il Corato nella nota - è sembrato il profilo giusto per rilanciare la nostra formazione, dati gli ultimi risultati, che hanno imposto un cambio della guida tecnica. Si è scelto Pizzulli, perché ritenuto uomo di spessore e di esperienza, affinché si possa ritornare sulla strada giusta al più presto e tutti insieme».

Mister Pizzulli, dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento della sua avventura in neroverde.