Corato Calcio, Leonetti acciuffa il Barletta al 90'

Il Corato riacciuffa il Barletta al 90' e divide la posta in palio con i biancorossi. 1-1 il finale al Fausto Coppi di Ruvo in una gara caratterizzata dal forte vento. Un pareggio che non fa sorridere nessuno. Il Corato perde due punti dalla capolista Molfetta, il Barletta rimane lontano dalla zona playoff.

La cronaca. Di Domenico senza Quarta e Touray, lascia in tribuna Santoro e D'Ambrosio. Rivede il campo De Vivo, entrato nella ripresa. Tangorra ha Varsi e Caputo a mezzo servizio, il primo stringe i denti, il secondo si accomoda in panchina.

Dopo 15 minuti briosi il Corato conquista un calcio di rigore con Agodirin. Sul dischetto va Falconieri che si fa ipnotizzare dal baby Capossele. Terzo penalty fallito dall'attaccante brindisino in questa stagione. Al 34' il Barletta passa in vantaggio. Varsi, uno dei migliori in campo, mette un pallone perfetto in mezzo che Zingrillo, ex di turno, deve solo spingere in rete. Grande festa per il barlettano sotto i suoi tifosi. La risposta del Corato è nella punizione di Vicedomini al 39'. Si esalta Capossele e devia in angolo.

Nella ripresa succede ancora meno. Si fa male Pignataro per il Barletta che al 20' impegna Addario con Camporeale. Al 90' il pari del Corato. Lo confezionano Di Rito e Leonetti appena entrati. Filtrante dell'argentino per l'attaccante andriese che rasoterra buca Capossele. Nel finale espulso Di Domenico per proteste. Finisce 1-1.

Il secondo pareggio di fila è nipote della sconfitta di Molfetta e figlio di due settimane molto chiacchierine e vociferate. Servono tranquillità, serenità, felicità, per una squadra che per mesi ha dato lezioni di gioco e non può essere sprofondata in crisi. Si apre un'altra settimana, quella dei tanti rientri (Quarta, Touray, gli stessi De Vivo e Santoro), del Salento da sfatare e di Barletta-Molfetta.

Il tabellino

Corato: Addario, Lezzi, Matere, Vicedomini, Vergori, Di Bari, Petitti (7’st Leonetti), Ngom (26’st De Vivo), Agodirin (33'st Quacquarelli), Falconieri (10’st Di Rito), Olibardi (26’st Caputo). All. Di Domenico



Barletta: Capossele, Aprile, Lamacchia, Milella, Bruno, Zingrillo, Procida, Gasbarre (30’st Pizzulli), Pignataro (12’st Caputo), Camporeale (47’st Bonasia), Varsi. All. Tangorra

Arbitro: Vittoria di Taranto



Reti: 34'pt Zingrillo; 45’st Leonetti