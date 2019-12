Il Corato riacciuffa la Deghi ma perde il primato

Dei 13 punti persi per strada dal Corato finora, 5 se li è presi la Deghi. La squadra di San Pietro in Lama, dopo l'impresa della prima giornata in casa dei neroverdi, frena ancora la squadra di Di Domenico con un pari che permette al Molfetta di scavalcare il Corato in classifica. 1 a 1 in terra salentina, riacciuffato nel primo tempo dopo il gol lampo di Eugenio Palma (sì, ancora lui).

Di Domenico ha le ali spuntate. Fuori quattro esterni alti (Olibardi, Quarta, Touray, De Vivo) e un terzino (Santoro). Esordio per Matera in fascia, D'Ambrosio a centrocampo e per un inedito 4-3-3, modulo scelto dall'allenatore ruvese per necessità, con Leonetti, Agodirin e Falconieri davanti.

Dopo neanche 60 secondi la Deghi è già in vantaggio. Libertini serve Palma che piazza bene il pallone alle spalle di Addario. Dopo un paio di azioni per parte, il Corato trova il pari con l'uomo della provvidenza, il solito Agodirin. Il nigeriano spedisce in rete di prima intenzione un pallone da destra. Nella ripresa Greco manca di poco la porta e Falconieri impegna Laghezza. Neanche l'ingresso dei nuovi Petitti e Di Rito cambia l'inerzia della gara.

Il Corato perde il primato poco prima di Natale, complice la vittoria a Vieste del Molfetta, ora a +2. Dietro vince solo il Trani (ad Altamura) che prova a mantenersi in contatto con il duo di testa. Il Martina non si presenta, in casa, con l'Unione Calcio Bisceglie e fa un ulteriore passo verso il fallimento. Si torna in campo il 5 con Corato-Barletta.

Il tabellino

Deghi Calcio: Laghezza, Pinto, Muci, Difino, Greco, Salto, Romano, Paolillo, Palma E. (2’st Stefanizzi), Campioto (47’st Deffo), Libertini (41’st Giaracuni). All. Giuliatto. A disposizione: Isceri, Nuzzaci, Diagne, Dan Almajiri, Palma R.

Corato: Addario, Lezzi, Matere, Vicedomini (40’st D’Arcante), Vergori, Di Bari, Leonetti (27’st Petitti), Caputo, Agodirin (10’st Di Rito), Falconieri, D’Ambrosio (10’st Quacquarelli). All. Di Domenico. A disposizione: Fortunato, Zangla, Camasta, Ngom, Rizzo.

Arbitro: Tropiano di Bari.

Reti: 1’pt Palma E., 33’Agodirin