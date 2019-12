Corato Calcio, due botti last minute: tornano Di Rito e Petitti

Nicolas Di Rito e Antonio Petitti tornano a Corato dopo le due esperienze già vissute in neroverde. L'attaccante nell'autunno del 2017, la mezzapunta l'anno scorso. Due acquisti importanti per continuare a lottare su due fronti. Davanti Di Domenico avrà due soluzioni in più.

Le schede. Nicolas Di Rito, attaccante argentino originario di Rosario, non ha bisogno di presentazioni. Veramente tante, le piazze nelle quali ha regalato gol e spettacolo. Un giocatore, che sembra aver il gol nel proprio Dna. Sono i suoi numeri a dirlo, impressionanti: 319 presenze ufficiali, per quanto riguarda i vari campionati disputati tra Eccellenza e Serie D, 216 reti realizzate.

Ovunque ha militato, ha lasciato il segno: Francavilla, San Benedetto del Tronto, Nardò, Andria, Barletta, Cerignola, Fasano, Corato, Casarano, Martina sono solo alcune delle piazze nelle quali ha giocato. Vero e proprio rapace dell’area di rigore, segna indistintamente di testa, su azione, sui calci piazzati. La scorsa stagione, come alcuni dei suoi attuali compagni di squadra, ha fatto parte del Casarano del “triplete”, formazione con la quale ha vinto tutto quello che c’era da vincere, compresa la classifica cannonieri di Eccellenza pugliese con 21 reti realizzate. In questa prima parte di stagione invece, ha militato nel Martina Calcio (13 presenze e 9 reti).

Petitti, classe ’97, cresce nel settore giovanile del Matera, formazione con la quale esordisce in Serie C. Poi l’esperienza a Bisceglie in Serie D (14 presenze e 2 reti), dove vince il campionato con mister Nicola Ragno. Poi l’esperienza con lo Sporting Fulgor, nella stagione di Serie D 2017/18, la più prolifica, dove gioca con continuità e mette a segno ben 11 reti.

Successivamente, la prima esperienza a Corato, nella scorsa stagione di Eccellenza pugliese, dove non trova tanto spazio e preferisce trasferirsi ad Isernia in D, dove colleziona 19 presenze e 3 reti.

In ultimo, in questa stagione, prima l’approdo ad Altamura sponda Fortis, poi nelle ultime ore, la chiamata del direttore sportivo Vito Tursi, per una seconda chance in neroverde, con il funambolo barese che ha preso al volo tale opportunità, per far conoscere realmente alla piazza coratina, le sue potenzialità.