Corato sconfitto, la nota del Molfetta: «Verdetto del campo sia accettato con sportività»

La Molfetta Calcio, attraverso una nota ufficiale, vuole fare chiarezza su alcuni episodi avvenuti nella giornata di ieri in occasione del match vinto contro il Corato per 2-0.

«Durante il secondo tempo - scrive la società - un tifoso molfettese ha lanciato una bottiglietta in campo che non ha colpito al volto il giocatore Olibardi (come erroneamente riportato online e in alcune trasmissioni televisive). Lo testimoniano le immagini e, soprattutto, il fatto che il giocatore, già a terra per un contrasto di gioco, si sia subito rialzato per protestare con l'arbitro. Solo dopo alcuni secondi, su invito del capitano neroverde Vergori, si è accasciato al suolo tenendosi il capo. Un atteggiamento quantomeno inqualificabile.

I tifosi ospiti, altresì, hanno gettato oggetti in campo all'indirizzo dell'assistente di linea ricevendo un richiamo esplicito da parte dell'arbitro.

Al di là di quanto avvenuto sugli spalti, non possono essere allo stesso tempo messe in discussione le reti segnate dalla Molfetta Calcio e le espulsioni rimediate dal Corato. Sono oggettivamente frutto rispettivamente di una prestazione in campo superiore e di atteggiamenti scorretti nei confronti del direttore di gara.

Alla luce di quanto riportato sopra, ci auguriamo che il verdetto del campo possa essere accettato con sportività. Noi condanniamo lo spiacevole episodio del lancio della bottiglietta in campo e prenderemo provvedimenti in tal senso».