L'Usd Corato Calcio annuncia la collaborazione con SimFonia, azienda leader nel settore dei prodotti e servizi legati alla telefonia, per la stagione sportiva 2019-2020.

«Socializzazione, condivisione, rispetto e integrazione sono solo alcuni dei valori legati alla pratica di un’attività sportiva e sono valori nei quali SimFonia crede fortemente. Una visione comune dunque e una collaborazione che ha l’obiettivo di connettere #passione #territorio e #tecnologia: l’USD Corato Calcio lo fa attraverso lo #sport unendo persone, generazioni e “bandiere”, SimFonia lo fa con i suoi prodotti e servizi, collegando persone e storie diverse tra loro».

Francesco Roselli, proprietario di SimFonia, commenta così il nuovo accordo: «Sono entusiasta di questo progetto con il quale noi di SimFonia vogliamo ringraziare ed essere più vicini ai nostri clienti, promuovendo lo sport che è nel cuore di tanti».

«Così come per i main sponsor - conclude la società - l’USD Corato Calcio continua dunque a legarsi ad eccellenze dell’imprenditoria: SimFonia è una realtà giovane dinamica e di successo, un’azienda in continua crescita che si sposa perfettamente con le nostre ambizioni».