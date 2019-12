Corato di misura, continua il testa a testa e domenica c'è il Molfetta

Tre punti fondamentali per mantenere invariata la distanza dal Molfetta inseguitore, in vista del big match di domenica prossima al Paolo Poli. Il Corato batte l'Atletico Vieste non sfoderando una delle migliori prestazioni della stagione ma sfruttando al massimo il gol di Quacquarelli che ha deciso l'incontro. Di Domenico deve fare i conti con le solite defezioni di Di Bari e De Vivo, alle quali si aggiunge Carlo Vicedomini sostituito da D'Arcante.

Primo squillo del Corato. Quarta fa partire un destro morbido che Romano smanaccia in corner. Dai piedi del salentino nasce il vantaggio neroverde. Cross ben calibrato sul secondo palo, perfetto per la testa di Quacquarelli che insacca. Prima rete in campionato dell'esterno andriese. Una manciata di minuti più tardi Falconieri manca di poco il raddoppio. Diagonale in corsa e palla che sfiora il palo. La squadra di Di Domenico insiste. Falconieri riesce a calciare nonostante la pressione di Sollitto, Romano sventa di pugno. Al 35' l'attaccante manda in porta Agodirin. Sombrero volante del nigerino ma conclusione alta e sbilenca. Al 38' Vergori svirgola, Andrada riceve il pallone ma Addario è attento e blocca il tiro poco convinto dell'uruguagio.

Ripresa abulica. Corato in controllo, Vieste mai pericoloso. Unico sussulto nel finale con la girata da distanza corta di Di Federico. Blocca Romano. Rimangono tre i punti tra il Corato e il Molfetta, vittorioso a Ugento per 2 a 1. Martina e Trani tornano a vincere. Poker al San Severo per gli itriani, doppietta fondamentale di Picci, sempre più primo nella classifica marcatori. Domenica prossima (alle 17) il Paolo Poli darà un primo, importante responso su questo campionato.

Il tabellino

Corato: Addario, Zangla, Santoro, Caputo (34’st Ngom), Vergori, Camasta, Quarta (43’st Antonicelli), D’Arcante, Agodirin (10’st Leonetti), Falconieri (40’st Di Federico), Quacquarelli (30’st Olibardi). Allenatore Di Domenico. A disp. Fortunato, Guida, Maselli, Touray.

Atl. Vieste: Romano, Lucatelli, Sicuro, Sangare (31'st Caruso), Sollitto, Ranieri, De Vita (35'st Raiola), Ricucci (18'st Tantimonaco), Andrada, Colella, Albano (40'st Gramazio). Allenatore Bonetti. A disposizione Innangi, Prencipe, Gallo, Vulcano, Prieto.

Arbitro: Dicorato di Barletta

Rete: 18'pt Quacquarelli