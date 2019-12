Il Corato ne fa 7 alla Juniores del San Severo. Ancora hat trick per Leonetti

Il Corato spazza via il San Severo al Ricciardelli. Un 7 a 0 netto e mai in discussione contro una squadra, quella dell'Alto Tavoliere, composta principalmente dai ragazzi della Juniores. La partita, giocata a ritmi blandi, ha visto andare in rete Matteo Camasta, doppietta per lui, Falconieri, Di Federico e Leonetti, entrato a partita in corso e autore di altre tre reti, come giovedì scorso a Corato con il Gallipoli.

Oltre ai tre punti, di una gara che fa poco testo per le vicissitudini del club giallogranata, c'è una piccola storia da raccontare. Sabato otto ragazzi del San Severo hanno giocato in trasferta a Minervino per il campionato Juniores. Erano solo nove in campo, gli unici che hanno accettato di affrontare la trasferta murgiana. Nonostante essere rimasti in otto per l'espulsione di Bucci (unico assente col Corato), hanno vinto 3 a 1 prima di scendere nuovamente in campo contro la capolista, ventiquattro ore più tardi.

Intanto i neroverdi mantengono i tre punti di vantaggio sul Molfetta, vittorioso 4 a 1 sulla Vigor Trani. Perdono terreno l'Audace Barletta (ko a Vieste) e il Martina (nel bel mezzo di una crisi societaria e fermato sul pari a Otranto). Domenica il Corato affronterà il Vieste in campionato, antipasto della finalissima di Coppa che si giocherà tra gennaio e febbraio.

Il tabellino

San Severo: Domingo, Columpsi, Carriera, Sarcinelli, Zumbo, Villani, Vigliotti, Del Fuoco, Morra, Konè, Cakoni. A disposizione Ouro Nile, Fanelli, Iascone, Miglio, Carlino.



Corato: Addario, Zangla, Santoro, Caputo, Vergori, Camasta, Quarta, D'Arcante, Agodirin, Falconieri, Quacquarelli. A disposizione Fortunato, Maselli, Guida, Olibardi, Rizzo, Antonicelli, Touray, Di Federico, Leonetti.

Arbitro: Mallardi di Bari

Reti: Camasta 2, Falconieri, Leonetti 3, Di Federico