Tutto nel primo tempo. Il Corato batte 2-1 la Vigor Trani

Il Corato batte anche il Trani e continua la sua corsa solitaria in vetta alla classifica. Una gara maschia, bella dal punto di vista agonistico più che dal punto di vista tecnico, in una cornice festosa nonostante la brutta giornata. Corato senza Di Bari, De Vivo e Zangla infortunati. Al centro della difesa c'è Camasta, ex di turno. Per il Trani out Musa e Campanella, uno degli elementi di spicco della squadra di Sisto.

Dopo una mezz'ora frammentata e combattuta il Corato passa in vantaggio al 32'. Falconieri piazza un cross teso in area che Agodirin tocca di testa, ingannando Pellegrino. Cinque minuti più tardi il pari tranese. Calcio di punizione di Picci che taglia a metà l'area di rigore del Corato e si insacca alla destra di Addario. Neanche il tempo di tirare il fiato che il Corato torna in vantaggio. Falconieri servito in profondità, supera il diretto marcatore e trafigge Pellegrino con un bel diagonale.

La ripresa segue il copione del primo tempo. Poche le azioni degne di nota. Il Corato va vicino al gol prima con Falconieri, Pellegrino si oppone e poi con un bolide di Lezzi da fuori area, palla fuori. Al 35' la Vigor rimane in dieci per l'espulsione di Caruso. È l'ultimo sussulto, finisce 2 a 1.

Il tabellino

Corato: Addario, Lezzi, Santoro, Vicedomini, Vergori, Camasta, Quarta (27’st D’Arcante), Ngom, Agodirin (22’st Leonetti), Falconieri 39’st Di Federico), Touray (19’st Olibardi). A disposizione Fortunato, Guida, Maselli, Quacquarelli, Caputo. Allenatore Di Domenico

Vigor Trani: Pellegrino, Antonacci (22’st Stancarone), Muciaccia (8’st Caruso), Dentamaro, Bartoli, Stella, Ceglie, Schirizzi (27’st Zambetta), Picci, Negro, Mazzilli (43’st Dell’Era). A disposizione Orizzonte, Colella, Dell'Oglio, Vulpis, Ranieri. Allenatore Sisto

Arbitro: Palmieri di Brindisi

Reti: 32’ pt Agodirin (C), 37’ pt Picci (C), 39’pt Falconieri

Note: Espulso al 35’ s.t. Caruso (T) per proteste