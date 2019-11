Corato e Gallipoli si rincorrono. Al "Bianco" finisce 2 a 2

All'ultima curva il Gallipoli riprende il Corato strappando ai neroverdi un punto prezioso e fermando la corsa della squadra di Di Domenico che aveva vinto le ultime cinque partite. Corato anche parecchio sfortunato, considerata l'enorme mole di azioni create e il rigore sbagliato da Falconieri.



L'attaccante brindisino si riprende la maglia numero 10 affiancato ancora da Agodirin. Sia il "Falco" che l'ex Casarano impegnano in diverse occasioni Ciribe che sventa al 29' e al 41' sul primo e al 42' sul secondo. L'occasione più ghiotta, allo scadere, sui piedi di Falconieri che sbaglia il rigore concesso da Montanaro di Taranto.

Nella ripresa il Gallipoli sfiora il colpaccio con Fernandez. Solo a tu per tu con Addario calcia alto, sfiorando la traversa. Al 18' i neroverdi passano in vantaggio. Ci pensa Vito Di Bari con un'incornata a spostare gli equilibri. Chi di testa ferisce, di testa perisce. Il Gallipoli trova il pari un quarto d'ora più tardi con Fernandez, che corregge un corner dalla destra.

Il nuovo sorpasso del Corato a cinque minuti dalla fine con Quarta che scavalca Ciribe in uscita ma il Gallipoli la riacciuffa a tempo ormai scaduto. Altro penalty assegnato da Montanaro e Carrozzo chiude definitivamente la gara sul 2 a 2.

Giovedì sarà di nuovo Gallipoli. La squadra del presidente Maldera affronterà i giallorossi al Bianco per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Domenica invece derby con il Trani a Ruvo. I biancazzurri, guidati dal solito Picci, hanno battuto l'Ugento portandosi a -2. Un solo punto di distacco, invece, per l'Audace Barletta che continua a sorprendere, ne fa tre al Molfetta (orfano di Triggiani) e li scavalca in classifica.

Il tabellino

Gallipoli: Ciribe, Gubello (41’ st Marti), Marulli, De Leo, Carrozzo, Sush, Alemanni (44’ st Podo), Alcazar (44’ st Cortese), Stifani, Fernandez, A. Portaccio. A disp.: Bacca, Carteni, Tricarico, Moretti D. Portaccio, Porcino. All.: Salvadore.

Corato: Addario, Lezzi, Santoro, Vicedomini, Vergori, Di Bari (18’ st Camasta), Quarta (41’ st Quacquarelli), Ngom (14’ st D’Arcante), Agodirin (14’ st Leonetti), Falconieri (40’ st Di Federico), Olibardi. A disp.: Fortunato, Zangla, Caputo, Rizzo. All.: Di Domenico.

Reti: 18’ st Di Bari (C), 32’ st Fernandez (G), 39’ st Quarta (C), 48’ st Carrozzo rig. (G)

Arbitro: Montanaro di Taranto.