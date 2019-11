Leonetti all'ultimo respiro. Corato in rimonta sull'Unione Calcio

L'incornata di Leonetti regala al Corato la sesta vittoria consecutiva in campionato e il saldo comando in vetta alla classifica. Con l'Unione Calcio Bisceglie dell'ex Zinetti, si è rincorso e si è sofferto, come dichiarato anche da Fabio Di Domenico a fine gara, ma la caparbietà e le energie spese per ribaltare il punteggio alla fine hanno pagato.

Corato senza bomber Falconieri, davanti ci sono Agodirin e Leonetti. Buon avvio dei neroverdi, meglio l'Unione Calcio per il resto del primo tempo. Cicerello impegna Addario al 13'. Al 21' i biscegliesi protestano per un corner di Cordisco smanacciato sulla linea dal portiere andriese. Nel finale passa in vantaggio l'Unione. Di Giorgio, al rientro da un infortunio, si fa trovare pronto sul secondo palo e sfrutta, di testa, il corner di Zinetti.

Nella ripresa il Corato cresce. Al 5' è subito pari. Agodirin raccoglie in area un cross dalla destra e spacca la porta con un destro volante. Il portiere biscegliese Cao, subentrato a Di Bari nel primo tempo, sbarra la porta a Ngom al 15'. Allo scoccare del 45' Quarta pennella un cross preciso sulla testa di Leonetti che firma il sorpasso.

Mantiene la vetta il Corato ed è sempre il Molfetta l'inseguitrice. La squadra di Bartoli distrugge il Martina con una manita e rimane a -2. A tre punti le due matricole terribili, entrambe vittoriose. L'Ugento regola 3 a 0 l'Orta Nova mentre l'Audace Barletta espugna il "Bianco" di Gallipoli, prossimo avversario del Corato in trasferta.

Il tabellino

Corato: Addario, Lezzi, Santoro, Vicedomini, Vergori, V. Di Bari, Quarta, Ngom (30’s.t. D’Arcante), Agodirin (29’s.t. Di Federico), Leonetti (49’s.t. Camasta), Olibardi (29’s.t.Rizzo). A disp: Fortunato, Zangla, Caputo, Quacquarelli, Antonicelli. All: Di Domenico



Uc Bisceglie: A. Di Bari (38’p.t. Cao), Bufi (49’s.t. Musa), Losacco, Andriano, Dispoto, Di Giorgio, Zinetti, Cordisco (38’p.t. Sannicandro), Lorusso (32’ s.t. Compierchio), Papagni, Cicerello (39’s.t. Guerra). A disp: Sgarra, Palumbo, Binetti, Preziosa. All: Di Simone

Reti: 46’p.t. Di Giorgio (U); 5’s.t. Agodirin (C), 45’s.t. Leonetti (C)

Arbitro: Spera di Barletta