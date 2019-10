Il Corato si prende la vetta solitaria. 3 a 1 all'Audace Barletta

Vittoria esterna fondamentale per i ragazzi di mister Di Domenico che espugnano il Manzi Chiapulin con Falconieri, Quarta e Olibardi. Un successo che permette ai neroverdi di issarsi da soli in vetta alla classifica di Eccellenza con un punto di vantaggio sull'inseguitrice più vicina, il Martina.

Il tecnico ruvese promuove Olibardi titolare e riaffida l'attacco al tandem Falconieri-Agodirin. Iannone ritrova Nando Terrone in attacco. Servono otto minuti al Corato per passare in vantaggio. Agodirin sfonda il muro biancorosso e viene atterrato in area da Rizzi. Per Vittoria di Taranto è rigore, battuto e realizzato dal solito Falconieri. Per lui settimo centro in campionato. L'attaccante nigeriano di Offa è tra i migliori in campo. Prima cicca il pallone in area, poi impatta di testa ma il pallone termina alto. Al 21' il Corato raddoppia su capovolgimento di fronte. Quarta, appostato sul secondo palo, beffa Di Candia.

Dieci minuti più tardi i padroni di casa accorciano, ancora su rigore. Terrone dagli undici metri si fa ipnotizzare da Addario ma lo supera sulla ribattuta. Neanche il tempo di esultare che i barlettani si ritrovano di nuovo sul -2. Al 34' Olibardi raccoglie una corta respinta di Di Candia su tiro dalla distanza di Falconieri.

Se il primo tempo fa registrare quattro reti, la ripresa è da ricordare per qualche intervento del portiere dell'Audace su Falconieri e l'espulsione dell'attaccante per doppio giallo. Il Corato non corre rischi e porta a casa l'intera posta in palio.

I tabellini

Audace Barletta: Dicandia (88' Frisario); Farano (88' Losappio), Ciardi, R.Rizzi, Ngracanj; Di Meo (41' De Giglio), Logoluso, Guacci (90' D.Cormio); Lomuscio (55' Dascoli), Terrone, D'Onofrio. A disposizione: F.Cormio, Piarulli, Dinoia. All: Iannone

Corato: Addario; Lezzi (65' Zangla), Vergori, Di Bari, Santoro; Olibardi (74' Antonicelli), Vicedomini, Ngom, Quarta (49' D'Arcante); Falconieri, Agodirin (67' Di Federico). A disposizione: Fortunato, Camasta, Caputo, Rizzo, Leonetti. All: Di Domenico

Reti: 7' rig.Falconieri, 21' Quarta, 30' Terrone, 34' Olibardi

Arbitro: Vittoria di Taranto

Note: Espulso Falconieri per doppia ammonizione.