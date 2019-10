Corato sontuoso: poker al Martina e vetta d'Eccellenza

A fine gara mister Fabio Di Domenico dirà: «È stata la migliore partita disputata dai miei ragazzi». Come dargli torto. Il Corato schianta il Martina 4 a 0 e si issa al primo posto in classifica, in condominio con l'Audace Barletta, superando proprio gli itriani. Dopo un primo tempo più equilibrato, nella ripresa i neroverdi dilagano.

Il tecnico ruvese deve fare a meno degli infortunati De Vivo e Quacquarelli ma recupera Christian Quarta sulla destra. Leonetti, non al meglio, va in panchina. A fianco di Falconieri c'è Agodirin. Il Martina di Marasciulo perde Mummolo e Camporeale, Morales parte dal 1' nonostante una botta rimediata durante il riscaldamento.

I primi quindici minuti del primo tempo sono ad appannaggio del Corato che ha una buona occasione con Touray. Nel frattempo il Martina cresce, e proprio nel momento migliore degli ospiti arriva il gol del vantaggio. Agodirin, al termine di una bella azione corale, passa tra due difensori e insacca con un diagonale di sinistro.

È il secondo gol, al 26' della ripresa, a spezzare le gambe a Fumarola e compagni. Falconieri riceve palla da Agodirin, si allarga e batte l'incolpevole Rollo. La diga si apre e il Corato ne approfitta. Un rimpallo favorisce Falconieri alla mezz'ora. Il "Falco" calcia in mezzo e Quarta, da pochi passi, firma il tris. C'è tempo anche per il poker, confezionato dai due neo entrati Di Federico e Leonetti. Il tarantino serve un bel pallone a centro area che l'andriese calcia al volo, lasciando di sasso Rollo. Nel recupero Di Rito viene espulso per una gomitata.

Domenica prossima nuova sfida al vertice. Al Manzi Chiapulin di Barletta il Corato affronterà l'Audace Barletta di Beppe Iannone, autentica sorpresa di questo campionato.

Il tabellino

Corato: Addario, Lezzi, Santoro (33’ st Zangla), Vicedomini, Vergori, Di Bari, Quarta (36’ st Leonetti), Ngom, Agodirin (28’ st D’Arcante), Falconieri (44’ st Di Federico), Touray (38’ st Olibardi). A disposizione Fortunato, Camasta, Caputo, Rizzo. Allenatore Di Domenico

Martina: Rollo, Ruscigno (27’st Salamina), Marangi, Morales, Anglani, Modou (1’ st Laguardia), Amato, Fumarola, Di Rito, Amodio (34’ st Cristofaro), Torres. A disposizione Gallitelli, Dieme, Mingolla, Serio, Amoruso, Richella. Allenatore Marasciulo

Arbitro: Andriambelo di Roma

Reti: 27’pt Agodirin, 26’st Falconieri, 30’st Quarta, 46’st Leonetti

Note: Espulso Di Rito al 49’st