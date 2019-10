Falconieri di rigore a Martina, il Corato vola in semifinale

Il "Falco" vola alto anche a Martina Franca e di rigore porta il Corato alle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. Finisce 0 a 1 il primo dei due match della settimana tra i neroverdi e gli itriani. Domenica a Ruvo le due squadre si affronteranno di nuovo per la settima di campionato e, soprattutto, per il primato.

Corato rimaneggiato, senza Vito Di Bari, Leonetti, Tourè e Quacquarelli. Quarta parte dalla panchina, Di Domenico sceglie Agodirin come partner d'attacco di Falconieri. Martina pericoloso nei primi dieci minuti con un tiro al volo di Cristofaro, respinto da Addario. Risposta del Corato con Rizzo, che trova la respinta di Anglani e Falconieri, bravo Gallitelli ad uscire tempestivamente sull'attaccante brindisino.

La ripresa è subito a tinte neroverdi. Al 7' traversa di Agodirin da pochi passi. È il preludio al gol. Quarta viene steso da Torres in area. Aratri di Bari fischia il rigore tra le proteste dei martinesi. Falconieri tira potente e angolato ed è 1 a 0. C'è ancora tempo per un'occasione per parte. Di Rito viene anticipato da Vergori in area piccola, Falconieri è ipnotizzato da Gallitelli.

I tabellini

Martina: Gallitelli, Ruscigno, Salamina, Morales, Anglani, Jarju, Amato, Fumarola, Di Rito, Torres, Cristofaro. Allenatore: Marasciulo

Corato: Addario, Zangla, Santoro, Vicedomini, Vergori, Camasta, Rizzo, D’Arcante, Agodirin, Falconieri, De Vivo. Allenatore: Di Domenico

Arbitro: Aratri di Bari

Reti: 12′ st Falconieri (C) su rigore