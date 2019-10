Rigore di Falconieri, il Corato passa a Orta Nova

Un rigore di Falconieri al 25' della ripresa piega l'Orta Nova e permette al Corato di agganciare al secondo posto il Molfetta assieme all'Audace Barletta. La tragedia della famiglia Curcelli ha scosso il piccolo paese della Capitanata. Minuto di silenzio prima della partita, lutto al braccio per i biancazzurri ed esemplare striscione di vicinanza da parte degli ultras neroverdi. Corato senza Quacquarelli e Quarta; nell'Orta Nova manca l'attaccante coratino Fabio D'Introno, infortunatosi la settimana prima del match contro la sua ex squadra.

Campo non in perfette condizioni, primo tempo bruttino. Granatiero e Touray si infortunano nella prima mezz'ora e lasciano il campo. Ngom si ritrova un pallone vagante in area ma, col tacco, consegna la sfera a Micale. L'Orta Nova si rende pericolosa con Pelosi ma Addario stende la gamba destra e evita il gol. Nel finale Di Bari si lascia ipnotizzare dal portiere ortese. Nella ripresa si fa male Leonetti che viene sostituito da Agodirin. Micale si fa trovare pronto sia su Di Bari che su Vergori. Deve fare gli straordinari su Rizzo. Il tiro a volo dell'under viene respinto sul primo palo. Nulla può, l'estremo difensore di casa, sul rigore di Falconieri, fischiato per un tocco di mani di Mascia in area.

È il gol vittoria, quello che permette di raggiungere il secondo posto, grazie anche al pareggio in rimonta del San Marco con il Molfetta. Giovedì e domenica doppia sfida con il Martina capolista (e vittorioso 3 a 1 nello scontro al vertice contro l'Ugento). Ritorno dei quarti al Tursi dove c'è da difendere il 2 a 1 dell'andata. Tra sette giorni il duello si sposterà in campionato.

Il tabellino

Team Orta Nova: Micale, Granatiero (16′ Russo), Cassinis, Ricciardi, Lacerenza, Mascia, D’Aries, Lamatrice, Pelosi (60′ Tusiano), Ragno (79′ Fiore), Foschino. All. Ciurlia. A disp.: Laccetti, Monopoli, Clemente, Curci, Di Dedda, Ventura

Corato: Addario, Lezzi, Santoro, Vicedomini, Vergori, Di Bari, Touray (27′ Rizzo), Ngom (64′ Darcante), Leonetti (49′ Agodirin), Falconieri (74′ Di Federico), De Vivo (80′ Olibardi) All. Di Domenico. A disp. Fortunato, Zangla, Guida, Caputo

Rete: 70' Falconieri rig.

Arbitro: Aronne di Roma