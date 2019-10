Coppa Italia, vittoria di misura del Corato sul Martina

Il Corato batte 2 a 1 il Martina Franca nel match d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia d'Eccellenza. Un successo che dovrà essere confermato nella gara di ritorno in programma il 17 ottobre al Tursi di Martina.

Al 23' il Corato passa in vantaggio con Carlo Vicedomini. Una bomba da trenta metri che sorprende Rollo. Nella ripresa il pareggio del Martina. Di Federico stende Fumarola al limite dell'area e Consales di Foggia assegna il penalty. L'ex Nicolas Di Rito, dagli undici metri, non sbaglia. Neanche il tempo di metabolizzare il pari che il Corato si riporta in vantaggio. D'Arcante serve un bel pallone in area che Vergori intercetta al volo, regalando il successo al Corato.

A dieci minuti dalla fine doppia espulsione. Al 35' Marangi per doppia ammonizione, al 36' Di Bari per rosso diretto. Domenica torna il campionato con la sfida interna alla Fortis Altamura dell'ex Sasà Maurelli.

Il tabellino

Corato: Addario, Zangla, Santoro, Vicedomini, Vergori, Di Bari, Touray (20'st Rizzo, 38'st Olibardi), D'Arcante, (30'st Agodirin), Di Federico, Falconieri (30'st Ngom), De Vivo (38'st Camasta). Allenatore Di Domenico

Martina: Rollo, Salamina (12'st Ruscino), Marangi, Jaru (20'st Morales), Anglani, Amoruso, Amato, Fumarola, Di Rito, Richella, Cristofaro (31'st Laguardia). Allenatore Marasciulo

Arbitro: Consales di Foggia

Reti: 23'pt Vicedomini (C), 11'st rigore Di Rito (C) 14'st Vergori (M)